Este no ha sido el mejor año de Tamara Gorro. Si bien es cierto que ha podido disfrutar de su familia como nunca, pero se puede decir que este 2021 la salud no los ha acompañado todo lo que les hubiese gustado. Hace poco más de dos meses decidió retirarse de manera temporal de la vida pública sin dar muchas explicaciones a su querida y admirada familia virtual, un hecho que hizo saltar las alarmas y que aumentó de manera considerable la preocupación de sus fieles seguidores.

Ella prometió contar lo que le había ocurrido, pero no lo hizo hasta pasadas varias semanas. En su siguiente reaparición calmó los ánimos confesando tener serios problemas de salud, pero no fue hasta finales de noviembre cuando decidió poner nombre y apellidos a su enfermedad. Fue por estas fechas cuando la influencerdecidió anunciar: “tengo un problema de salud mental del que me he dado cuenta tarde porque no lo había identificado”. Con esta confesión la empresaria también reconoció que había decidido poner el asunto en manos de expertos, con los que poco a poco ha ido remontando: “este arsenal de medicación que mi psiquiatra me receta y la terapia diaria con mi psicóloga está empezando a dar sus frutos” expresó en su perfil de Instragram.

Tal y como ella misma ha confesado, aún no está curada del todo. Aún parece que le queda un largo camino por recorrer, pero lo cierto es que ha querido aprovechar las fechas navideñas para compartir con sus followers cómo se encuentra realmente y cómo está pasando la Navidad.

La instagramer ha confesado que para ella el día 24 fue “malísimo”. No tenía ánimos ni ganas de celebrar unos de sus días favoritos. Sin embargo, reconoció que fue su hija Shaila quien le obligó a vestirse y a ponerse guapa para divertirse durante una amenizada cena en familia a la que no le faltó detalle. Y es que, para su sorpresa, consiguió remontar y hacer de los días siguientes algo maravilloso: “el 24 fue malísimo para mí, ya lo sabéis. Fue Shaila la que me empujó a vestirme, maquillarme, bailar… pero los días 25,26,27 y 28 no me reconozco. Llevo cuatro días extraordinarios”, ha afirmado con mucha emoción.

Es evidente que su marido, Ezequiel Garay, y sus dos hijos, Shaila y Antonio, se han convertido en sus grandes apoyos en esta dura etapa que le está tocando vivir. Sin duda, es un palo y un nuevo revés que atañe directamente a su salud, pero en ellos encuentra un sustento en el que apoyarse cuando las cosas no van del todo bien. También lo hace en sus proyectos profesionales, en los que siempre ha tratado de poner todas sus energías y dedicación.

Su trayectoria ha estado marcada fundamentalmente por sus esporádicas apariciones televisivas, por su faceta de influencer y por su canal de YouTube, pero hace tiempo que decidió dar un cambioa su vida y explorar nuevos caminos en los que también ha cosechado grandes éxitos.

Ejemplo de ello son sus libros, Rendirse, nunca; Ser feliz no es gratis, pero tampoco cuesta tanto; y Entre sentimientos, tres bestsellers con los que ha conseguido aumentar a pasos agigantados su consolidada familia virtual, o Shanmi Media SL, una empresa que decidió crear junto a su socio, según informa Vanitatis, con el fin de gestionar sus intervenciones en televisión, sus colaboraciones en redes sociales, los ingresos de sus manuales y todo lo relacionado con su imagen. Durante los últimos años también ha mostrado gran interés por el mercado inmobiliario tras crear junto a su marido Real StateGargor, una promotora y constructora inmobiliaria en la que llevan trabajando desde antes de la pandemia y que finalmente pudieron presentar el pasado mes de septiembre.

Visto lo visto, se puede decir que Tamara está en una dulce etapa profesional marcada por la estabilidad y un creciente rendimiento económico. La que en su día fue miss Segovia siempre se ha definido como una persona muy ahorradora y, teniendo en cuenta los grandes beneficios que últimamente ha obtenido tras una larga temporada de mucho trabajo, que parece que todavía no ha finalizado, no ha querido dejar escapar la oportunidad de realizar a su familia el regalo más deseado por todos: una autocaravana. No hace mucho que la modelo presentó a sus seguidores su nueva adquisición y, a juzgar por la manera en la que lo hizo, se trata de un bien material con el que está realmente ilusionada. Y es que tal vez este caprichito, sumado a la felicidad que ha creado en su familia, también le haya ayudado a levantar el ánimo.

Ahora, en plena resaca de emociones, la Gorro ha querido dar un paso más y hacer realidaduno de sus grandes sueños. Quizá la iniciativa Una pizca de magia sea uno de sus proyectos más especiales, sino el que más. La empresaria lleva tiempo volcada en el cáncer infantil después de que la hija de unos amigos cercanos a la pareja, a la que ella misma denomina “princesa”, sufriese la enfermedad en sus propias carnes. Ha sido tal el grado de implicación de la televisiva con la causa, que no ha parado hasta crear lo que ella misma define como “el mejor proyecto que puede existir”. Se trata de una iniciativa cuyo fin es recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil a través de diversas campañas en las que Tamara ha dedicado todo su tiempo. No han pasado ni 24 horas desde que han presentado la primera, la venta de unas bolsas diseñadas por Valeria, su princesa, y ya se ha convertido en todo un éxito.

Tamara Gorro arrasa por donde va y eso es una realidad que ha ido demostrando con cada uno de sus retos personales y profesionales. Quizá este último, junto con el apoyo y el cariño de su familia, sea el responsable de darle el último empujón que necesita para terminar de recuperarse.