Tamara Gorro presenta a su nueva ilusión

«Ha llegado la hora de deciros qué es eso que venía a recoger y que tanta ilusión me hacía…», comenzaba diciendo. No sin antes avisar de que «tenía que probar mucho y sobre todo que mis hijos lo estaban deseando y yo quería hacernos este regalo. He trabajado mucho para poder dárselo. Estoy muy ilusionada…¡Bienvenidos a mi nueva autocaravana!, decía Tamara Gorro con mucha emoción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

Acto seguido ha hecho un recorrido virtual por dentro para enseñarle a su familia virtual todos los rincones de este vehículo que le permitirá vivir experiencias inolvidables con Ezequiel Garay y sus hijos. «Entramos en mi ilusión, que está todo con plástico. El salón, tiene una mesa que se mueve, otro asiento. Del techo se baja una cama enorme. He puesto una tele con antena para poder ver cualquier canal». La caravana tiene una amplia gama de comodidades. Una pequeña cocina integrada, un salón en la parte trasera con sofás y de cuyo techo se despliega otra cama. El baño es de diseño, con ducha y mampara, retrete giratorio y demás.

Pero qué mejor manera de probar la caravana que empezar a disfrutar de ella. Por eso, Tamara Gorro no ha dudado ni un momento en montarse en el asiento de conductor, ponerse el cinturón, arrancar y meter primera e iniciar el que es su primer viaje. Madrid era el destino. La influencer se ha ido grabando durante una buena parte del camino y la sonrisa dibujada en su rostro lo decía todo: «Estoy muy nerviosa, ahora es cuando me choco», bromeaba.

En una de las paradas, la polifacética colaboradora de televisión ha contado que su principal requisito a la hora de comprar la caravana era que tuviera mucha amplitud para que sus hijos pudieran corretear, garantizado así su comodidad y también la del matrimonio. Por último, reconoce que «estoy muy feliz, mañana no sé cómo estaré, pero quería compartirlo con vosotros», y hace una reflexión final: «Estoy muy orgullosa de mí misma familia virtual porque es algo que hay que luchar por ello y no siempre se puede. He podido hacer este regalo y estoy muy feliz».

No cabe duda de que viajar en caravana es uno de los mayores placeres para ella. No es la primera vez que la vemos montada en una. En alguna ocasión ha colgado vídeos narrando su experiencia en este tipo de vehículos.

Un alegrón para Tamara Gorro

Esta buena noticia llega para alegrar la vida de la mujer de Ezequiel Garay tras unos meses malísimos en los que había tocado fondo a nivel personal. Tamara había necesitado de psicólogos y psiquiatras para superar este bache que le ha hecho perder 4 kilos y que ella misma ha explicado con todo lujo de detalle y con la sinceridad que le caracteriza en sus redes: «He tocado fondo. […] Estoy mal. Antes era ‘bien, bien’. […] No tengo un diagnóstico. Todavía no sé decirte qué pasa. Es como cuando te partes un pie y dices ‘no he hecho la rehabilitación, no sé qué camino tengo que llevar o cómo me tengo que curar’. Yo sé que tengo un problema de salud mental, del que me he dado cuenta tarde porque no lo había identificado». Poco a poco va encontrando el camino.