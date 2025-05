Tamara Gorro ha vivido una dura pérdida. La colaboradora televisiva, que ha pasado el fin de semana viajando en solitario con el fin de desconectar de redes sociales, ha compartido en su cuenta personal el motivo por el que ha estado apartada del universo 2.0: sanar una muerte muy cercana.

La dolorosa carta de Tamara Gorro a su gran aliado

Esta triste noticia para la creadora de contenidos llega días después de que anunciara el embarazo de una íntima amiga. Gorro reapareció en redes sociales -donde acumula dos millones de seguidores-, para comunicar que la madre de «su princesa» -la hija pequeña de unas personas muy queridas para ella, que falleció tras luchar contra un agresivo cáncer- estaba esperando un bebé: «Los milagros existen… El mayor dolor que puede existir, es perder a un hijo. La luz de tu vida se apaga para siempre. Pero la claridad en el camino puede aparecer y este es uno de los casos. Mi hermana (familia que yo he elegido), está embarazada (…). Amiga mía, este bebé no ha sido buscado, pero tu hija desde el cielo te lo ha mandado. Y no para sustituirla porque Valeria es insustituible. Simplemente era tan especial y buena, que su intención ha sido clara: ver a su hermana Martina feliz, que no se sienta solita y recupere la ilusión (…). Tengo tanta emoción e ilusión… Tanto mis amigos, como mi pequeña Martina y toda la familia al completo se merecen esta felicidad.

Gracias mi princesa, te fuiste dejando una huella muy grande pero allá donde estés, sigues entregando tu bondad y haciendo notar que nunca soltarás a los tuyos».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

Sin embargo, esta feliz noticia se ha visto empañada por la pérdida de su mascota. Hace solo unos días, a través de su cuenta personal, Gorro se sinceró sobre su difícil momento vital: «Lo más sencillo sería tapar la herida con una tirita: salir con amigos, fiesta, hacer cualquier cosa que no le haga pensar… Yo decidí hacerme compañía, escucharme, mimarme y sentirme. De momento lo estoy consiguiendo y eso me hace sentir mucho orgullo de mí misma».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

Ahora, fiel a su naturalidad en el universo 2.0, la ex pretendienta de Mujeres, Hombres y Viceversa, ha desvelado que su perro en común con Ezequiel Garay ha perdido la vida. Además de una emotiva carta de despedida, la tertuliana de Y ahora Sonsoles ha compartido un carrete de fotos con su «bebé»: «Mi bebé…

Así, sin avisar te marchaste… Nunca olvidaré cuando te cogimos por primera vez viviendo en Rusia, alegre, juguetón y muy mimoso. Desde ahí te convertiste en nuestro león favorito. Nos dejas un vacío muy grande mi querido negrito. Así de repente, tan jovencito… Tu hermanito Chigu está tremendamente triste, tus niños solo lloran y te quieren ver… y yo, yo estoy shock. La muerte forma parte de la vida lo sé, pero joder como duele… Mi bebé vuela alto, siempre estarás con nosotros. Te amamos negrito».