Tamara Falcó tira por tierra el secreto mejor guardado de Isabel Preysler

‘Una máquina de dar titulares’, así es Tamara Falcó. Si bien es cierto que su vida personal y familiar es de gran interés público, ella lo sabe y lo utiliza a su favor. En su reaparición en la MBFWM, la marquesa de Griñón no solo ha desvelado cómo ha sido su luna de miel junto a Íñigo Onieva o los planes de futuro que tienen para convertirse en papás, sino que también ha tenido la oportunidad de hablar de su madre y desvelar el que hasta ahora ha sido su secreto mejor guardado: la soltería.

Fue a finales del año pasado cuando Isabel Preysler puso punto final a su última historia de amor, una de las más polémicas. La socialite y Mario Vargas Llosa decidieron separar sus caminos (y no de la mejor forma). Desde entonces, su corazón no ha vuelto a estar ocupado. «Ha sido un verano increíble y diferente para mi madre. La primera vez que está soltera desde los 18 años. Fíjate…», ha dicho Tamara entre risas. Ahora, la ex mujer de Carlos Falcó está centrada en sí misma, haciendo planes y disfrutando de la vida y de otro tipo de amor, como el familiar, que nada tiene que ver con el de una pareja. «No quiere que se le agobie, dice que para que una vez que puede decidir ella. Está muy contenta», ha zanjado su hija.

Tamara Falcó reaparece en la MBFWM / Gtres

Pese a parecer unas declaraciones sin trasfondo, lo cierto es que -sin darse cuenta- ha desvelado el gran secreto de su madre, pues cabe recordar que, entre relación y relación, Isabel siempre ha guardado un tiempo prudencial para anunciar su nueva ilusión. Tiempo en el que ahora hemos descubierto que no ha estado sola. La socialite no ha perdido el tiempo y, aunque ha intentado hacer ver que entre un amor y otro había experimentado la soltería, parece no haber sido así, en palabras de su hija.

Isabel Preysler y Tamara Falcó por Madrid / Gtres

El corazón de Preysler, por primera vez desocupado

La vida amorosa de Isabel se podría decir que ha sido, cuanto menos, intensa. Todo empezó de la mano de Julio Iglesias, a quien conoció en mayo de 1970 y con el que pasó por el altar tan solo ocho meses después. Su matrimonio duró siete años y, fruto de él, nacieron sus tres primeros hijos: Chábeli, Julio José y Enrique. Cada uno siguió su camino y la socialite conoció a Carlos Falcó. Fue entonces cuando decidió pedir el divorcio y empezar una nueva historia de amor.

En 1980, Preysler volvió a pasar por el altar, esta vez junto al marqués de Griñón. De su relación nació Tamara Falcó, pero todo cambió cuando conoció a Miguel Boyer. Su corazón cambió de dueño y cinco años después hicieron oficial su divorcio. Isabel Preysler ya estaba ilusionada con el ex ministro de Economía, con quien llevaba meses viéndose en secreto. La pareja se casó por lo civil el 2 de enero de 1988 y, un año después, nació su hija Ana. Esta fue la relación más larga de la socialite, que solo la muerte consiguió romper. Miguel Boyer falleció y Preysler rehizo su vida.

Isabel Preysler y Miguel Boyer / Gtres

Poco después, haciendo honor al título de ‘reina de corazones’, Isabel empezó un romance con Mario Vargas Llosa. Concretamente, se hizo público en junio de 2015, cuando no se había cumplido ni un año del fallecimiento de Boyer. Ocho años de relación que terminaron a finales del año pasado. Ahora, la madre de Tamara Falcó está experimentando por primera vez la soltería, y no le va nada mal.