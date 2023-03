Tamara Falcó, decidida a romper en su boda con una importante tradición

Como ya es costumbre cada jueves, Tamara Falcó ha reaparecido en El Hormiguero. La marquesa de Griñón se ha sentado en el plató del programa de Antena 3 para hablar sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad social frente a Pablo Motos y con la compañía de Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, aunque finalmente todo ha derivado en su próxima boda, la cual tendrá lugar el 8 de julio en la finca de El Rincón.

Hace tan solo unos días y en su última aparición en el mismo espacio televisivo, la hija de Isabel Preysler hacía referencia a su vestido de novia, diseñado por Sophie et Voilà. La ganadora de MasterChef Celebrity consideraba que su traje no iba a ser en absoluto convencional, llegando a sorprender tanto a sus invitados como a su futuro marido. Unas palabras que hicieron saltar las alarmas y que generaron ciertas dudas sobre cuál iba a ser la forma por la que se iba a decantar Tamara para el gran día, razón por la que ella misma se ha visto obligada a disipar los rumores al confesar que «se le está dando mucho bombo»: «A mí el vestido me encanta, me parece precioso y no creo que nadie se vaya a caer del sofá», comenzaba explicando, dejando entrever que, aunque no se trate de un diseño cotidiano, tampoco va a optar por otros colores que no sean el blanco ni formas demasiado complicadas. Sin embargo, lo que sí ha dejado entrever es que sale de su zona de confort, motivo por el que podría dejar boquiabiertos a todos sus seres queridos. Aún así, habrá que esperar poco más de cuatro meses para ver el vestido definitivo de Falcó, que ya hace semanas desveló que quizá no haría uso de un solo traje, sino de dos.

Si algo ha querido dejar claro la hermana de Ana Boyer a través de su intervención en El Hormiguero, es que no habrá coreografía conjunta ni con su futuro marido ni con algunos de los invitados, ya que considera que un baile «es complicadísimo» para una fecha marcada por los nervios en la que estará pendiente de que todo salga según lo previsto. Aún así, ha querido dejar caer la duda de que «el vals quizás lo haga», ya que lo ha intentado «alguna vez, y es más fácil de lo que parece». Sea como fuere, lo que sí está claro es que la boda de la marquesa apunta a ser uno de los enlaces del año y nada va a ser como sus seres queridos se imaginan, siendo una ceremonia y posterior celebración marcada por unas sorpresas que probablemente se conviertan en el tema de conversación de todos los platós de televisión de cara a los meses estivales, siendo una cita nupcial que pasará a formar parte de la historia de la prensa rosa.