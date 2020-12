Tamara Falcó te ayuda a hacer tu lista de regalos para esta Navidad

Tamara Falcó está radiante, pletórica, feliz y una sensación de alegría invade su final de año. Se lo merece ya que el 2020 ha sido bastante negativo para ella. En marzo perdió a su padre, hace unos meses falleció su cuñado y también el marqués de Cubas. Sin embargo, la socialité llega a la Navidad con las ilusiones renovadas que le ha dado su incipiente romance con Íñigo Onieva.

Su buen momento le ha servido para ser considerada una de las personas del año y ser portada de las principales cabeceras femeninas. Como persona influyente que es, sus más de 900.000 seguidores en Instagram no pierden detalle de las recomendaciones que la hija de Isabel Preysler les da. Una de las últimas nos ha parecido tremendamente interesantes: una lista de regalos para esta Navidad.

Con esta ‘giflit’, Tamara Falcó nos da algunas ideas para quedar bien con esa persona a la que queremos regalar. Una botella de un buen vino, un collar de Tous, un original fular, un juego de sartenes y ollas, un cinturón negro con hebilla dorada de Ferragamo, un pack de Sisley con perfume y crema hidratante o la siempre socorrida caja roja de Nestlé. No sabríamos por qué regalo decantarnos porque todos nos encantan. Una vez más, se demuestra que Tamara tiene madera de influencer.

Otro motivo para sonreír que tiene la buena de Tamara Falcó es que al fin ha sido reconocida oficialmente como Marquesa de Griñón, título nobiliario que ha heredado de su difunto padre. La gran noticia aparece ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que ha ordenado expedir la Real Carta de Sucesión por la que la hija de Carlos Falcó recibe formalmente dicho título nobiliario. «De conformidad con lo previsto en los artículos 6 y 13 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Griñón a favor de doña Tamara Isabel Falcó Preysler, por distribución y posterior fallecimiento de su padre, don Carlos Falcó y Fernández de Córdova».

Buena parte de culpa de esa sonrisa de oreja a oreja la tiene su nuevo novio, Íñigo Onieva. Ambos disfrutan de los primeros meses de un amor que empezó su contador el pasado verano, si bien es cierto que ambos guardaban una relación de amistad desde hacía más tiempo. De hecho, ya han protagonizado su primera escapada romántica juntos. Ha sido en el pasado puente de diciembre cuando han dejado Madrid para desplazarse hasta Málaga. Allí les esperaban todos los encantos -que no son pocos- que guarda la capital de la Costa del Sol.

Su viaje fue muy criticado por las restricciones de movilidad y los cierres perimetrales existentes. No obstante, la pareja se pudo desplazar alegando motivos laborales. Curiosamente, hace unos días la colaboradora de ‘El hormiguero 2.0’ tuvo que pedir disculpas por haberse saltado el toque de queda. «De verdad, quiero pedir públicamente perdón porque es verdad que el martes fui a un restaurante de La Moraleja. En el restaurante me preguntaron de dónde venía. Dije: ‘De Madrid’. Había un montón de prensa allí captando el momento… y eso fatal», admitía. «La verdad es que no te enteras de los sitios que están confinados».

En cualquier caso, podemos decir sin miedo a equivocarnos que Tamara Falcó es uno de los personajes 2020 por méritos propios. ¿Nos regalará un 2021 igual de protagonista?