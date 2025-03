Los Cines Callao de Madrid han sido el escenario este martes, 25 de marzo, de la premiere europea de la quinta temporada de la serie The Chosen: La Última Cena. Este evento, que tuvo lugar alrededor de las 18:30 horas, reunió a numerosos rostros conocidos de la alta sociedad española. Sin embargo, una ausencia notable fue la de Íñigo Onieva, esposo de Tamara Falcó, quien no acompañó a la socialité en esta ocasión. La presencia de la hija de Isabel Preysler en solitario en la alfombra roja sorprendió a muchos, especialmente en mitad de los rumores de crisis en su matrimonio. De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores del evento a la que ha tenido acceso LOOK, se había anticipado que Íñigo Onieva acompañaría a Tamara a la premiere. Sin embargo, las razones que podrían haber llevado al empresario a faltar siguen siendo inciertas, lo que ha generado una nueva ola de especulaciones. Especialmente, tras no ser posible obtener explicaciones de parte de Tamara sobre la ausencia de su esposo. La socialité, a pesar de posar encantada ante las cámaras congregadas en el lugar, ha optado por no hacer comentarios ni aclaraciones sobre su relación, manteniendo el silencio ante la insistencia de los medios.

Tamara Falcó en un evento en Madrid. (Foto: Gtres) La próxima vez que veamos a Tamara Falcó públicamente será probablemente este jueves, cuando regrese a su puesto de trabajo en El Hormiguero. Será interesante ver si, en esa ocasión, se pronuncia sobre los rumores de crisis en su matrimonio con Íñigo Onieva. Sin embargo, cabe destacar que, sea cual sea la situación, lo cierto es que Tamara e Íñigo se dejaron ver juntos el pasado domingo en el Teatro Real, acompañados de Isabel Preysler, lo que dejó claro que, al menos en ese momento, su relación parecía estable. Además, recientemente han regresado de un viaje a México, donde Tamara acompañó a su esposo durante su participación en un evento deportivo, lo que también ha sido un indicio de que siguen compartiendo momentos juntos.

El look de Tamara Falcó

Al margen de lo anterior, Tamara Falcó ha posado con una gran sonrisa en el photocall previo al inicio del estreno de la serie, luciendo un sofisticado vestido azul navy de georgette de viscosa, con detalles de encaje en el escote y la falda. El diseño, que presenta mangas largas con volumen en los puños y una elegante lazada en la espalda, forma parte de su colaboración con Pedro del Hierro. Este modelo, ya agotado, fue presentado en la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM) el pasado mes de febrero.

Tamara Falcó en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La socialité combinó esta prenda con un bolso pequeño de líneas sencillas y color marrón, que aportó un toque de contraste y sofisticación a su conjunto. Para completar su atuendo, Tamara eligió unos botines de piel de tacón bajo en tono burdeos, que añadieron un aire moderno y cómodo a su look, sin perder la elegancia que la caracteriza.