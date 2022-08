El vestido de Tamara Falcó con Pedro del Hierro a mitad de precio

Cuando una firma es de alta calidad, se nota. Aprovecha porque ahora hay rebajas y por esto debes comprar aquellos vestidos y prendas top a un precio menor. Un claro ejemplo es el vestido de Tamara Falcó con Pedro del Hierro, y es que ahora lo tienes a mitad de precio.

Para una boda o bien en ese evento donde vas a destacar seguro, tiene un diseño bien distinto y viene de una marca de diseño. ¡No te quedes sin él!

Cómo es el vestido de Tamara Falcó con Pedro del Hierro

Es el vestido Marea, en midi de crepe rojo con detalle en nudo en la parte de la cintura que además está abierta siendo más elegante y en total tendencia.

Lleva escote en pico, sin mangas y hombrera, y se ajusta al mismo tallaje que Pedro del Hierro. Es la segunda colección cápsula exclusiva de Pedro del Hierro y TFP by Tamara Falcó en su colaboración con la firma y es por esto que lo debes tener. Por supuesto, es de calidad y 100% Made in Spain.

Con qué está confeccionado

El vestido de Pedro del Hierro es una prenda única, de esas que no verás en otros lugares porque no todas las marcas de diseño aportan tal elegancia, y el resto suelen hacer prendas bien parecidas entre sí.

Está confeccionado en 100% poliéster y para mantener su cuidado, con el fin de que nos dure mucho más, lo debemos lavar a mano; no blanquear; no secar en secadora; con planchado suave y no lavar en seco. Recomendaciones que debes poner en práctica si quieres que este vestido no se estropee antes de tiempo.

Con qué combina

En color rojo, es bien atrevido, así lo llevas con tus zapatos de tacón en rosa, beige o blanco, y también en negro que siempre va bien con todo lo que te pongas. No te lo pierdas con bolsos minis o bien medianos en dorados, plateado y también en blanco o negro.

A mitad de precio

Este vestido es único, especialmente porque ahora lo tienes a mitad de precio. Si cuesta 269,00 euros, en este momento lo tienes a 134,00 euros, al pagar un 50% menos por él. Las tallas ahora disponibles son M, L y XL, por lo que sólo debes escoger la tuya. Además es un vestido fetiche, de diseño y con los mejores acabados. Está en la web de Pedro del Hierro y además en sus tiendas físicas.