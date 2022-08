Tamara Falcó revela si ha pasado o no por el quirófano: todos los detalles

Tamara Falcó se encuentra en un gran momento personal, pero también profesional de su vida. La marquesa de Griñón se encuentra a escasas horas de que su serie vea la luz en Netflix. Pieza audiovisual con la que se podrá conocer más de cerca a la hija de Isabel Preysler. Será el próximo 4 de agosto cuando la plataforma estadounidense lance Tamara Falcó: La Marquesa.

Sin embargo, hay otro asunto que ronda la vida de la diseñadora y, es que hace tan solo unas semanas salió a la luz que tendría que pasar por el quirófano por una dolencia que sufre en uno de sus hombros.

Fue en El Mundo donde Tamara dio a conocer este contratiempo que había sufrido tan solo días antes del inminente estreno de su nuevo proyecto audiovisual. Ahora, ha revelado más detalles de este bache de salud en la revista ¡Hola!, ya que también ha tenido que aclarar el malentendido en el que se vio envuelta su madre.

Dicha confusión se originó cuando Isabel acudió al concierto que Anna Netrebko ofreció en Madrid, dentro del Universal Music Festival. En las inmediaciones se encontraban los reporteros, que no dudaron en preguntar por la operación de su hija, a lo que ella respondió: “Fenomenal”. Estas palabras se interpretaron como que Tamara Falcó ya había sido intervenida, pero la marquesa de Griñón ha desmentido que haya pasado por la mesa de operaciones a la citada publicación. “No me he operado aún. Le preguntaron a mi madre por mí en el Teatro Real y ella contestó “muy bien”, pero porque no oía a la prensa”, ha dicho Falcó. Además, la aristócrata aún no tiene fecha para entrar en el quirófano: “No lo sé… No es grave”, ha asegurado.

“Soy hiperlaxa y se ha dañado. Me lo han detectado ahora, pero es algo típico”, ha añadido la ganadora de Masterchef Celebrity. “No sé. No me acuerdo bien del nombre médico, pero creo que es el manguito rotador”, ha puntualizado la hija de Isabel Preysler. Afortunadamente, esta dolencia no requiere de gravedad. “Me molesta el hombro, pero tampoco tanto. Solo con algunos gestos. Por ejemplo, no puedo sacar al tenis. Por eso, no me he operado ni es urgente. Tendré que hacer fisioterapia”, ha finalizado.

Por ahora, comienza la esperada cuenta atrás para que la serie que protagoniza vea la luz. Hace unos días se mostraba de lo más emocionada en sus redes sociales, ya que sorteó unas entradas para que algunos de sus seguidores pudieran ver el primer capítulo juntos. “¡Hola a todos! Estoy feliz de deciros que @netflixes nos invita a visionar el capítulo 1 de mi reality #LaMarquesa & verlo juntas/os. Si quieres conseguir una entrada +1 para el día 26 de Julio en Madrid, solo tienes que: 1️. Comenta aquí cuál sería tu snack ideal para ver el reality. 2. Comparte en stories este post. (Las bases del concurso en mi bio)”, escribió en un post.