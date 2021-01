Ha sido un 2020 intenso para Tamara Falcó y con sabor agridulce. La pandemia golpeó de lleno a su familia y en marzo, días después de decretarse el estado de emergencia, la diseñadora perdía a su padre, Carlos Falcó, tras varios días ingresado aquejado de coronavirus. Una pérdida irreparable que dejaba a su viuda y a sus hijos totalmente desolados. Pero la desgracia continuaba y en septiembre era su cuñado Jaime Carvajal quien fallecía de manera súbita. Y cuando aún no se habían repuesto de estas dos pérdidas, Fernando Falcó, marqués de Cubas y el tío favorito de Tamara, moría en octubre. La fe y el apoyo de los suyos le hicieron más llevadera la tristeza por estar ausencias.

Pero también el trabajo y el amor ayudaban a paliar el dolor. Tamara ha dado el salto definitivo a la televisión, se ha consolidad como influencer y además se ha convertido en todo un reclamo para diferentes marcas de lujo. Por si fuera poco, ha terminado el año enamorada y feliz de Íñigo Onieva. Con él disfruta al máximo del poco tiempo libre que le dejan sus numerosos compromisos profesionales, y eso le ha hecho saltarse el confinamiento, lo que provocó en su momento numerosas críticas, que la hija de Isabel Preysler capeó como buenamente pudo explicando, durante una de sus intervenciones en ‘El Hormiguero’, que como las restricciones iban cambiando casi a diario ya no sabía en qué punto estaba la situación. Eso sí, antes de excusarse pidió unas disculpas sinceras.

Aún así, Tamara ha seguido viajando y saliendo de Madrid, donde reside. Todas, al menos según ella, han sido escapadas por motivos de trabajo. Menos esta última que ha hecho con la intención de recargar pilas y relajarse. ¿El sitio elegido? El Sha Wellness de Alicante. Sí, la marquesa de Griñón se ha trasladado de una Comunidad a otra para pasar un fin de semana de dieta detox y mimos, por supuesto en la mejor compañía. Gracias a sus redes sociales hemos sabido cómo estaba pasando este primer fin de semana del 2021: spa, desayunos en la cama, relax y por supuesto, visitas a Iglesias. Su fe no descansa. Como no podía ser de otra manera las críticas no se han hecho esperar y Tamara ha salido al paso excusando este nuevo viaje de la mejor manera posible: con un post en su perfil de Instagram.

«Hola. He leído muchos de vuestros comentarios (positivos y negativos) y quería hacer una aclaración acerca de mi viaje al Sha Wellness. No es un hotel, es una clínica de medicina preventiva y bienestar donde se puede ir para hacer tratamientos innovadores de salud», comienza diciendo en su mensaje. «Por ese motivo, SHA tiene un permiso especial por la Comunidad Valenciana, para recibir a sus huéspedes, y les proporciona un certificado médico para poder ir al centro. Además, todos los huéspedes realizan un test de antígenos a su llegada y antes de irse. Por esa razón, viajé a la Comunidad Valenciana con el permiso correspondiente», y se despide agradeciendo la comprensión de followers y haters.

Aclarada su ‘visita medicinal’, Tamara ha vuelto con más energía de nunca y con ganas de afrontar este año nuevo que no ha podido empezar de mejor manera: comenzando su curso de cocina en la prestigiosa Le Cordon Bleu. Según publicó LOOK en exclusiva, la ganadora de ‘Masterchef Celebrity 4’ va a realizar los cursos de Cocina Francesa y Pastelería, eso sí, adaptados a su agenda laboral. Facilidades del centro académico, que tiene la opción de realizar cada una de las materias por módulos. La marquesa de Griñón comenzó sus nuevos estudios el jueves 7 de enero. A primera hora de la mañana llegaba al Campus Universitario en el que está ubicada la prestigiosa escuela de cocina, y lo hacía ataviada con el uniforme de chef y su maletín de cuchillos. Sonriente e ilusionada, Falcó Preysler ha decidido ampliar su formación culinaria después de su paso por el talent de cocina donde se hizo con el premio. Polifacética donde las haya, Tamara Falcó, marquesa de Griñón ha empezado el año llena de proyectos, amor, y nuevos estudios con los que ampliar su curriculum.