Tamara Falcó (41) e Íñigo Onieva (34) ya se encuentran disfrutando de su tan ansiada luna de miel después de darse el Sí, quiero, el pasado sábado, en una ceremonia que tuvo lugar en El Rincón, el palacete del siglo XIX que la Marquesa de Griñón heredó de su padre, Carlos Falcó; a la que acudieron más de cuatrocientos invitados. Sin embargo, más que en Sudáfrica -el primer destino escogido por la pareja para disfrutar de sus primeras semanas como marido y mujer-, sus cabezas seguirían aún perpetuadas en el enclave y no precisamente por nada que tenga que ver con el enlace. Sino con el que se espera que sea su nuevo proyecto profesional.

Si bien hace unos meses Tamara e Íñigo anunciaron que iban a abrir un restaurante en el El Rincón, no habría sido hasta ahora, según la periodista y presentadora, Cristina Tárrega (55), cuando ambos habrían oficializado los trámites para comenzar con el proyecto. Al parecer, los recién casados se han dado de alta en Hacienda y han registrado el nombre de la empresa con un capital social mínimo de 3.012 euros. «Hay cosas que no tienen del todo claro, en especial Tamara. Serán socios. Ella no sabe si será en hostelería. Ella ha intentado asesorarse de posibles situaciones y de qué pasaría si la cosa no saliera bien. Hay cierta desconfianza», ha explicado Tárrega en El Programa de Ana Rosa.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva a las puertas de su casa en Madrid / Gtres

De esta forma, quedarían a un lado los planes de la socialité de vender la finca donde se llevó a cabo su gran día por una cifra que rondaría los siete millones de euros, tal y como se dijo el pasado mes de febrero; y abrirían paso, por su parte, los deseos con el castillo, ubicado a 54km al suroeste de Madrid, en la localidad de Aldea del Fresno, que la propia Tamara contó en el reality que protagonizó en Netflix, La marquesa: un restaurante efímero llamado Chez Tami con el que sorprender a sus invitados con su faceta de chef. «Para mi todos los esfuerzos que estoy haciendo por El Rincón son un acto de amor y de respeto hacia mi padre porque realmente podría estar dedicando mi tiempo posiblemente a oficios más lucrativos que estar reformando un castillo en mitad de Aldea del Fresno. Pero es verdad que es parte de mi historia con mi padre y entonces por eso lo hago. Gracias a él soy chef», explicó Falcó.

Cabe recordar en este sentido, que Tamara Falco obtuvo, tras su paso por MasterChef Celebrity, el título de Chef en la exclusiva escuela culinaria Le Cordon Bleu, con sede central en París, Francia, y presencia en 20 países. Asimismo, en 2021, Tamara publicó un libro que recoge los platos de su vida y las anécdotas de la familia Preysler alrededor de la mesa.

Tamara Falcó en un evento de cocina en Ibiza / Gtres

Por su parte, Íñigo, con experiencia en la gestión de locales de ocio y restauración, recuperaría así su oficio. Pues según Diez Minutos, Onieva se habría quedado recientemente sin su trabajo de RRPP de dos conocidísimos restaurantes de la capital madrileña. Los locales estarían haciendo reestructuraciones y habrían cambiado al CEO. «Le han dicho que no vuelva a Tatel y Totó, local donde ejercía como Relaciones Públicas. No sé qué habrá pasado, pero me han dicho que ya no trabaja ahí», explicó Belén Esteban en Sálvame tras ver la luz esta noticia.