Parecía que la vida volvía a sonreír a Tamara Falcó. Pero solo parecía. Después de haber superado la infidelidad de Íñigo Onieva y la ruptura de su compromiso, la marquesa de Griñón le había dado una segunda oportunidad al amor de la mano de uno de sus amigos, Hugo Arévalo. Ella misma confesó que habían tenido alguna que otra cita con beso incluido, aunque sin querer hablar todavía de algo más serio. Sin embargo, esta nueva ilusión podría haber seguido los pasos del empresario y haber roto, una vez más, el corazón de la hija de Isabel Preysler.

Ha sido Saúl Ortiz quien ha contado que Arévalo le habría sido infiel a la socialité justo cuando su relación tomaba otro rumbo más allá de la amistad. “Besó a Tamara Falcó, se arrodilló para pedirle una relación sentimental, pero también le gusta mucho la noche, y la noche nos confunde. Estuvo con otra persona”, ha soltado en el plató de Fiesta. Todo se remonta al pasado 8 de noviembre, cuando la marquesa de Griñón y Hugo asisten a una boda en Abu Dabi. Allí, el nuevo novio de la socialité le declara su amor y ella responde con un beso delante de todo el mundo. Cuando regresan a España, sientan las bases de una futura relación. Sin embargo, todo cambia tan solo diez días después.

Tal y como ha comunicado el colaborador, Hugo llevaba tiempo intentando conquistar a una chica, casualmente amiga también de Íñigo Onieva: “La noche del 18 de noviembre, después de mucho tiempo persiguiendo a esta chica, consigue lo que buscaba. Hugo y esta chica se besan delante de todo el mundo y se besan en Lula Club, donde trabaja Onieva”. Una información que ha sido confirmada por Marisa Martín Blázquez, quien asegura que todo lo narrado de esa boda es real: “Allí se evidenció que había algo más intenso, pues hasta la novia le dio el ramo a Tamara y le dijo algo así como: ‘Que tengas más suerte esta vez’. Todo el mundo que estaba allí lo que vieron fue una pareja”.

Y es que, aunque la hermana de Ana Boyer ha dejado claro que solo se están conociendo y apenas han tenido dos citas, lo cierto es que las fuentes no dicen lo mismo, sino todo lo contrario. La hija de Isabel Preysler podría estar comenzando una historia de amor que parece no llevar su mejor rumbo. Sea como fuere, a la marquesa de Griñón ya no le quedan más nanosegundos en el metaverso para perdonar.

El mensaje de rectificación de Onieva

Después de salir a la luz el brutal mensaje con el que Íñigo a sentenciado su relación con Hugo Arévalo, el empresario ha querido utilizar el mismo grupo de WhatsApp para pedir perdón por sus palabras. “Hola a todos. Este es un chat de amigos y entendía que nuestras conversaciones eran privadas. Es obvio que me he equivocado en las formas, me retracto de este tono, lo siento por ello y pido disculpas”, ha comenzado diciendo el empresario. Sin embargo, lo único que no ha cambiado de su discurso es su decepción con el que consideraba uno de sus amigos más íntimos, puesto que, tal y como ha confesado, iba a ser incluso el padrino del hijo que tuviese con la socialité. “No me retracto en lo referente a la traición. Solo espero que no le hagas daño, cuídala y no la falles. Espero que vayas más allá de tus propios intereses y tu ambicionada escalada social”, ha sentenciado.