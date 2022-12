Dudas, incredulidad y decepción: así habla el entorno de Iñigo Onieva sobre la nueva ilusión de Tamara

Tres bombas en un mismo año son muchas bombas. Tamara Falcó es inagotable y no hay más que ver el impacto que despierta todas y cada una de sus acciones. Si su anuncio de compromiso fue catalogado como la noticia del año, más lo fue aún su sorprendente ruptura en 48 horas. Dos meses después, la marquesa de Griñón vuelve a ser la reina indiscutible del papel cuché gracias al supuesto romance que podría estar viviendo junto a Hugo Arévalo, un joven empresario de 34 años. Sin embargo, la capacidad de recuperación de la hija de Isabel Preysler no es lo más sorprendente, sino el propio elegido. Hugo es un amigo cercano a Iñigo Onieva y este es, sin duda, el ingrediente más jugoso del “nuevo reality” de la aristócrata más famosa de España.

Con gesto serio pero con ganas de hablar alto y claro. Así se presentó Onieva este viernes ante la prensa. Confirmó que conoce a Hugo, hasta tal punto que le pidió que fuera el padrino de su futuro hijo con Tamara. Su entorno, no obstante, va más allá y desvela a Look detalles exclusivos del culebrón de estas navidades: “Íñigo conoce a Hugo desde hace tiempo. Es cierto que siendo novio de Tamara se acercaron más y se hicieron muy, muy amigos. El buen rollo entre ellos era visible. Cenas, copeo, vacaciones…Hugo era el escudero de los dos”, relata una fuente cercana. El mismo cuenta a este digital, exigiendo la máxima discreción, que “¿Si lo vimos venir? Sí y no. Íñigo desde luego no, pero algunos si. Hugo es trepilla y era el primero en arrimarse a Tamara. Cree que esto le puede venir bien. Vende la imagen de «killer business» y de rey midas pero no todo lo que luce es oro”, nos cuenta.

En el núcleo cercano a Onieva la noticia ha caído como una auténtica bomba y lo tienen bastante claro: “Esto se ha filtrado porque a alguien le interesa. Tamara ya es famosa, ¿no? Pues eso”. Sobre si es o no creíble la relación de la marquesa y el empresario, otra persona cercana al ex futuro yerno de Preysler afirma: “Pensamos que no, o al menos esa fue nuestra primera impresión, pero ya no se que decirte. Creo que los medios habéis juzgado mal a Iñigo. ¡Él si es un tío 10! Que lo hizo mal, claro que sí pero, ¿cuánto más tiene que pagar? No se merece esto”. También aclara en que punto están los sentimientos con Tamara: “¿Te soy sincero? Creo que hasta hoy (jueves 15) la seguía queriendo. Con todo este lío…creo, y no soy quien para decirlo, pero me voy a mojar: quizá esto es lo que necesitaba para poder pasar pagina al 100%”.

Tamara superstar juega al despiste

Mientras tanto, la mujer más famosa de España sigue dando a los medios lo que más demandan: carnaza. En la noche del jueves, Tamara surgió más delgada y estilizada en ‘El Hormiguero’ y lejos de rehuir el tema dio algunas pinceladas: “Es un hombre 10. Hemos tenido alguna que otra cena” dijo con la inocencia estudiada que la caracteriza. Y es que la princesa de la jet patria da buena muestra de ser fiel heredera de su madre: no da pu(n)tada sin hilo. Domina los medios como nadie. Dice sin decir. Ni confirma ni desmiente dejándote en un limbo adictivo de dudas para que quieras saber más y más y estemos todos deseando que llegue el siguiente capitulo de su vida. Algunos seguirán viendo en ella a la chica apocada que se estrelló contra un Starbucks y otros la empezarán a ver como la verdadera mujer empoderada que es, dueña de su relato y de su vida. Decían que Mariano Rajoy dominaba bien los tiempos, pero lo de Tamara es insuperable.