Tamara Falcó va camino de convertirse en una gran experta culinaria. Poco a poco va dando pasos que busquen meterla de lleno en este competido mundo. El último ha sido este mismo 13 de octubre, día elegido para la presentación de su libro Las recetas de casa de mi madre. Muy sonriente y con mucha felicidad por presentarlo públicamente, la socialité ha descubierto a través de sus páginas todos aquellos platos que desde pequeña ha degustado en Villa Meona.

Basta con ver la foto que preside la portada del libro para ser consciente del componente tan emotivo que ha guiado a Tamara en este proyecto. Una imagen suya, en blanco y negro, en brazos junto a su madre. La hija de Isabel Preysler ha recopilado alguna de las recetas más icónicas como la salsa Valentino que su madre habría apuntado hace años en una servilleta con las indicaciones del afamado modisto italiano. Tampoco faltan los huevos rotos que dejaron absolutamente maravillado a George Clooney, quien visitó el hogar familiar de Puerta del Hierro en 2006.

La recolección de la preparación de estos platos tan consumidos en su casa han supuesto todo un viaje emocional para Tamara Falcó, que reconoce que «me haría muy feliz saber que las futuras generaciones mantienen y enriquecen esta colección de recetas, heredadas y adoptadas, convirtiéndolas en el legado de una gran familia».

Tamara Falcó, próxima reina repostera

El libro sale a la venta hoy pero ha sido escrito durante muchos meses atrás. La colaboradora de televisión sacó tiempo para ello mientras compaginaba su trabajo en El Hormiguero y su curso de chef en la prestigiosa escuela culinaria Le Cordon Bleu. Fue el pasado mes de junio cuando anunció que había superado con éxito la formación.

Convertida en cocinera titulada, la inquietud de Tamara Falcó como cocinera no se va a quedar ahí. Tiene entre ceja y ceja cumplir un sueño que no es otro que ampliar su formación como chef. Para ello volverá a recurrir al prestigioso centro anteriormente mencionado para matricularse en Pastelería. A finales del pasado mes de septiembre tuvo lugar su graduación tras superar el curso. Todo un éxito que compartió con su novio, con Íñigo Onieva, con su madre, Isabel Preysler, y su pareja, Mario Vargas Llosa.

Cabe destacar que los alumnos como Tamara han de respetar un código de conducta dentro de la escuela bastante férreo. Entre las normas destacan la prohibición del uso de teléfonos móviles y el hacer fotos. No se puede llevar ordenadores, no se puede comer, no se puede fumar salvo en zonas habilitadas para ello y tan solo se puede ingerir bebidas que en ningún caso serán alcohol.

Quién le iba a decir a Tamara Falcó que su paso por Masterchef Celebrity le iba a cambiar tanto su perspectiva por la cocina. De apenas cocinar a ir camino de convertirse en una chef de renombre. Abrir un restaurante sigue siendo su objetivo pendiente a largo plazo.