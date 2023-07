El círculo amoroso de Tamara Falcó que culminó con un ‘sí, quiero’

A sus 41 años, Tamara Falcó ha dejado de buscar el hombre ideal porque ya lo tiene a su lado. Aunque su historia de amor no ha sido lineal -y mucho menos un camino de rosas- la marquesa de Griñón tiene claro que ha encontrado al amor de su vida. Será el próximo 8 de julio cuando pongan el broche de oro a su romance frente al altar. Pero llegar a conseguir lo que tanto ansiaba le ha llevado a toparse con muchos novios, algunas relaciones largas y otras, en cambio, que han terminado en una completa ruptura de corazón.

Su primer amor

El primer novio que Tamara Lució sin esconderse fue Alberto Comenge, uno de los solteros de oro más deseados de la alta sociedad española. Fue en 2004 cuando cruzaron sus caminos y, aunque él tenía 27 años y ella 23, este romance fue muy bien aceptado en ambas familias. Al parecer, Isabel Preysler estaba encantada de que su hija hubiese encontrado el amor en la jet set, pero no llegó a buen puerto. Tiempo después, Alberto fue relacionado con Blanca Romero, aunque en 2014 se anunció su boda con Laia Cervelló, una arquitecta catalana con quien mantenía una relación en el más absoluto secreto.

Tamara Falcó y Alberto Comenge paseando / Gtres

El encanto de Ibiza

El verano siguiente, la marquesa de Griñón ya le daba otra oportunidad al amor. Fue en Ibiza, durante una de las famosas fiestas ‘Flower Power’ de Pachá, donde Falcó hizo alarde de su romance con Bartolomé Fierro March, biznieto del fundador de la saga de banqueros y conocido como ‘Bamé’. Aunque ella negó que lo suyo fuera un romance, las imágenes dictaban lo contrario. Sin embargo, en otoño separaron sus caminos y esta historia pasó a ser un amor de verano de la lista de la socialite.

Tamara Falcó y Bartolomé Fierro / Gtres

Su relación más larga

El siguiente nombre en su currículum amoroso fue el del financiero francoargentino, Marco Noyer. Se conocieron en 2006, mientras él estudiaba en Madrid, y estuvieron juntos tres años, la relación más duradera de la marquesa de Griñón -además de discreta-. La distancia fue la culpable de su separación, pues él se trasladó a París, donde Tamara estuvo un año. Mientras los rumores apuntaban a que pasarían juntos por el altar, se terminó su historia de amor antes de planteárselo.

Tamara Falcó y Marco Noyer / Gtres

La sombra de la infidelidad

De estudiante en estudiante. Tamara Falcó se enamoró del italiano que vino a la capital para cursar un Máster. Un romance que fue de lo más intenso, pero que no tardó en llegar a su fin. La primera vez que hicieron una aparición pública fue en un concierto de Lady Gaga, pero a Isabel Preysler no le gustaba ese chico para su hija y no se equivocó. La primera vez que la socialite experimentó la infidelidad fue de la mano de Mussini, que mientras conquistaba el corazón de Falcó, tenía una vida paralela en Italia con otra novia.

La discreción vs. la prensa

Todo lo que rodeó a esta pareja fue un misterio. Después de tres años en los que la marquesa de Griñón parecía haber dejado de confiar en los hombres, se le relacionó con el hijo de Carmen Tello. Ellos insistieron en que solo compartían una relación de amistad, pero las palabras de Falcó a la prensa dejaron todo claro: «Creo que pintaba bien, pero os lo cargasteis los periodistas, se me quitaron todas las ganas».

Tamara Falcó y Enrique Solís / Gtres

Breve, pero intenso

Siete años después de completo hermetismo, la hija de Isabel Preysler presentó a su nuevo amor en 2019: Iván Miranda. El biólogo, descendiente de una familia acomodada, solo duró en la vida de la marquesa tres meses, pero esta llegó a hacer público su amor con una publicación en Instagram.

Tamara Falcó e Iván Miranda / Gtres

Pero todo pasa por algo y, unas semanas antes de la pandemia, Tamara Falcó conoció al hombre con el que está a punto de pasar por el altar. Íñigo Onieva la traicionó, pero la socialite ha conseguido perdonarle y emprender un nuevo camino de su mano.