Tamara Falcó ya vuela hacía México. En la maleta lleva un cóctel de emociones fruto de los últimos 7 días de auténtica locura que ha vivido. De su compromiso matrimonial a su ruptura con Íñigo Onieva pasaron tan solo 72 horas y todo lo que vino después es ya historia de la crónica social española. No obstante, el peaje a pagar es caro porque no cuesta pensar que se sienta agotada. Después de la tempestad, ha decidido poner tierra de por medio y centrarse en sí misma.

Su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas se ha producido a mediodía de este 30 de septiembre. Las cámaras han sido testigos de su llegada a bordo del mismo coche en el que se ha movido toda esta semana desde que está afincada en casa de su madre, en Puerta de Hierro. Ha resultado verdaderamente sorprendente la estrategia que tanto la propia Tamara Falcó como su chófer, en colaboración con los trabajadores de la aerolínea en la que viaja, han seguido. La prioridad era que no fuera vista para así no poder ser grabada. El coche aparcó a muy pocos metros de la entrada a la terminal, una distancia que la marquesa ha recorrido caminando entre el conductor y la empleada.

Su plan salió victorioso y tan solo se pudo ver la cabeza de Tamara, de espaldas, tal y como muestra el vídeo que encabeza este artículo. No obstante, resulta intrigante el motivo por el que ha decidido esconderse a su llegada al aeropuerto puesto que su marcha a México se había hecho pública. Del mismo modo, tampoco ha evitado a la prensa durante los últimos días, por lo que resulta cuando menos sorprendente.

Este viaje responde a compromisos profesionales, pero también va a servir como bálsamo para ella. Se espera que lleve a cabo diferentes proyectos, uno de los más importantes será asistir a la XIV edición del Congreso Mundial de las Familias, “que busca unir y equipar a líderes, organizaciones y familias para afirmar celebrar y fortalecer a la familia”. También realizará un discurso en el Congreso Mundial de las Familias, junto a Gloria von Thurn und Taxis; Joseph Grogan, ex director del Consejo de Política Interior de Estados Unidos y otrora asesor del expresidente Donald Trump; E. Douglas Clark, director de Naciones Unidas; y Carlos Aguiar Rete, arzobispo primado de México, según revela la revista Hola.

Su última intervención pública antes de viajar a México tuvo lugar en la tertulia de actualidad de El Hormiguero, adonde va cada jueves noche. Allí habló abiertamente de su ruptura y se mostró ciertamente reconfortada pese al dolor sufrido: «Es un alivio, pero es una decepción también, y eso fue complicado, pero me voy a quedar con lo bueno: No hubo un momento en el que estuviera sola». Además, agradeció a sus seres queridos que le ayudaran a abrir los ojos: «Gracias a mis amigos por haberme hecho ver con quien me iba a casar, porque me he librado».