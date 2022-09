El aplauso unánime de la prensa que Tamara Falcó recibió el pasado martes, por parte de los medios de comunicación, a su llegada al Teatro Real de Madrid, fue el mejor ejemplo del cariño que despierta. Los niveles de empatía se han disparado con ella desde que hace menos de una semana, todo el país era consciente de que había sido una mujer engañada por su pareja. La filtración de la infidelidad de Íñigo Onieva, reconocida por él mismo pero negada en primera instancia, a las pocas horas de anunciar su feliz compromiso matrimonial, ha motivado el cierre de filas en torno a su figura.

Prácticamente la mayoría del país se ha puesto de acuerdo para apoyar a la hija de Isabel Preysler en este momento tan delicado de su vida. Factores como el hecho de ser una mujer engañada por su pareja o la candidez y espontaneidad de su alegato ante la prensa, juegan a su favor. Evidentemente, quienes más cerca de ella están son su madre y su hermana, Ana Boyer, que no dudó en viajar desde Bulgaria a Madrid para instalarse en el domicilio familiar y arroparla. Pero no solo ellas sino también amigos y amigas, compañeras de profesión o simplemente internautas anónimos, han mostrado su inquebrantable apoyo, comprensión y cariño a Tamara Falcó a través de sus perfiles en redes sociales.

Belén Esteban y Anabel Pantoja fueron dos de las personas mediáticas que se pronunciaron para romper una lanza en favor de la empresaria. Ambas compartieron una storie de la pantalla de su televisión, en el momento en el que la exnovia de Íñigo Onieva atendía a los medios de comunicación. «Bravo», escribía la princesa del pueblo; «Qué señora y elegante eres hasta con lo que te ha pasado. GRANDE», publicó la novia de Yulen Pereira.

Un caso muy particular ha sido el de Jorge Javier Vázquez, que fue quien logró conseguir las primeras palabras de Tamara Falcó tras confirmarse la infidelidad de Íñigo. En los instantes previos, el presentador había sido muy duro tildando a Tamara de «una mentira» y restando importancia al beso de Onieva a la chica del festival. Sin embargo, su opinión cambió radicalmente después de la conversación que mantuvo con ella en directo y terminó por claudicar.

Mucho apoyo ha recibido también por parte de influencers como María Pombo, que no ha dudado en posicionarse de su lado: «Sé que es algo que iba a pasar. Yo soy de Madrid de toda la vida y bueno las cosas se saben bien. Había rumores. Como dice ella nunca sabes si son ciertos o no, pero yo siempre digo que, si el río suena, agua lleva y creo que lo ha hecho muy bien, que es una mujer de los pies a cabeza y que ha pasado a tiempo, antes de casarse, que no ha formado una familia, que ahora duele, pero hubiera dolido mucho más después».

El grupo de amigas más cercano de Tamara Falcó también está pendiente de ella para que no le falte de nada durante estos días. Ante la prensa se la vio muy entera y convencida de que romper la relación era lo mejor, pero eso no resta un solo ápice de dolor por cómo se ha desarrollado todo. Hay que recordar que 24 horas antes de ver el vídeo se había comprometido con el que ella creía que era el hombre de su vida.

En estos momentos, Tamara se encuentra haciendo las maletas para viajar hasta México, donde tiene que atender unos compromisos profesionales. Junto a ella se espera que viajen dos grandes amigas como Casilda y Ana Finat. Lo que ha decidido en las últimas horas es que va a alargar su viaje para así «olvidarse de tanta polémica y poner tierra de por medio», según han informado en Telecinco.