Emocionada, feliz y orgullosa de la estabilidad que ha conseguido aportar a su vida. Así es como Tamara Falcó ha presentado su primer libro, un manual de cocina que recoge las recetas más representativas del hogar familiar y que ha salido al mercado con el título Las recetas de casa de mi madre. Ha sido durante el evento cuando la marquesa de Griñón se ha abierto en canal con los medios de comunicación presentes al sincerarse sobre aquellos aspectos de su vida que más interés suscitan, tales como el estado de la familia tras el reciente fallecimiento de la matriarca del clan, en qué punto se encuentra su relación con Íñigo Onieva, o los planes que la pareja tiene en mente de cara a los próximos años.

La hija de Isabel Preysler se ha destapado durante los últimos años como toda una chef. Desde su paso por Masterchef Celebrity se despertó en ella un interés y ambición por la cocina que nunca había tenido. Primero acudió a un programa de televisión para después dar su gran paso, matricularse y graduarse en el prestigioso curso que impartió Le Cordon Bleu.

De sobrevivir entre fogones a la alta cocina, Tamara Falcó ha tenido una evolución sin parangón. Durante la presentación de su libro ha hablado de todas aquellas personas importantes que han contribuido a la creación de su libro. Entre ellos está su propia madre, que ha escrito el prólogo: «Yo me lo encontré ya hecho, la verdad es que fue precioso. Ella me dice que no, pero yo creo que se lo ha revisado un poco Mario…», bromea, a la par que agradece su generosidad: «Nos ha abierto las puertas de su casa».

Otra persona vital para ella es su pareja. La socialité reconoce que no se maneja en la cocina como ella, pero que se complementan muy bien: «Íñigo es muy bien catador. Le gusta cocinar, pero cuando ya has estudiado, ves como él corta la cebolla y le digo: a ver mi amor… cocinar juntos es un poco de estrés, prefiero cocinar yo y que después él lo pruebe».

Sobre sus planes de futuro, Tamara Falcó se muestra muy comedida. ¿Habrá boda pronto? «Si estoy lista para casarme es porque estoy en un momento de mi vida muy equilibrado. Me siento más segura, tengo un gran equipo con el que trabajo y eso me hace sentir bien… y eso también repercute mucho en la pareja», argumenta. Tiene claro que «Íñigo ha llegado en un momento bueno para mí».

Dicen que para dar un paso adelante, a veces, hay que dar dos hacia atrás. «Aún nos estamos conociendo, es un noviazgo. Para mí es mayor la tensión porque sé lo que supone una separación, entonces creo que tienes que conocer muy bien a la persona antes de casarte (…) estamos en el noviazgo, que es un momento precioso y estamos disfrutándolo sin prisa, pero sin pausa».