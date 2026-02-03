Tamara Falcó abre su álbum familiar y rinde homenaje a su padre seis años después de su muerte

El 3 de febrero es una fecha muy especial para Tamara Falcó, ya que coincide con el cumpleaños que hubiera cumplido su padre, Carlos Falcó, marqués de Griñón. Desde que el aristócrata falleció el 20 de marzo de 2020 debido al coronavirus, Tamara mantiene vivo su recuerdo de manera constante, tanto en su vida personal como en sus publicaciones en redes sociales. Este martes, la socialité no dudó en rendirle un emotivo homenaje, compartiendo una imagen que refleja la cercanía y complicidad que siempre existió entre ellos. Juntos aparecen vestidos con tonos tierra y sombreros a juego, recreando esas jornadas en el campo y en los viñedos que tanto disfrutaban. Junto a la foto, la marquesa escribió con sencillez y emoción: «Feliz cumple, papi. Te echo de menos», palabras que resumen a la perfección la relación tan cercana que mantenían padre e hija.

Tamara siempre ha descrito a Carlos Falcó como su confidente y guía. «Yo le contaba todo a mi padre, era mi confidente. Siempre estaba ahí. Era una de esas personas que se levantaba cada día para cambiar el mundo y para hacerlo mejor para todos», declaraba recientemente la socialité, subrayando que, si pudiera elegir de nuevo, volvería a escogerlo. A lo largo de su vida, la hija del marqués ha experimentado cómo su padre influyó en su carácter, en sus decisiones y en la manera en que encara los desafíos, tanto grandes como pequeños. Esta influencia sigue presente en su día a día, marcando incluso su desarrollo profesional y su pasión por la gastronomía y el mundo del vino.

El legado de Carlos Falcó no se limita al cariño familiar; su espíritu empresarial sigue vivo a través de sus cinco hijos. De su primer matrimonio con Jeannine Girod nacieron Manolo y Xandra, después llegó Tamara con Isabel Preysler, y finalmente Duarte y Aldara, fruto de su unión con Fátima de la Cierva. Todos ellos mantienen una relación cercana y han trabajado juntos para preservar y proyectar el legado de su padre. En 2025, los cinco hijos lanzaron un nuevo vino ecológico que rinde homenaje al marqués de Griñón, continuando su labor en la modernización de la viticultura española y consolidando su influencia en el sector. Tamara, como heredera del marquesado, ha sido especialmente activa en esta continuidad, asegurando que los valores de autenticidad, dedicación y amor por la tierra que le inculcó su padre permanezcan presentes en cada proyecto.

La figura de Carlos también estuvo muy presente en momentos clave de la vida de Tamara. En su boda con Íñigo Onieva, celebrada el 8 de julio de 2023 en el Palacio de El Rincón, Tamara recordó a su padre en cada detalle, desde el maridaje del menú hasta la elección de los vinos, dedicados a sus tres hijas y siguiendo la tradición familiar. Íñigo también ha mostrado en numerosas ocasiones su respeto y afecto por la memoria del marqués, demostrando que la figura de Carlos sigue teniendo un papel importante incluso en la nueva etapa de Tamara.

Carlos y Tamara Falcó en un evento. (Foto: Gtres)

Más allá del ámbito familiar y empresarial, el recuerdo de Carlos Falcó se mantiene vivo en la manera en que sus hijos enfrentan la vida y los retos profesionales. Tamara, por ejemplo, ha sabido combinar su faceta mediática con la gestión del marquesado y de los viñedos, recordando siempre las enseñanzas de su padre: autenticidad, esfuerzo y pasión por lo que uno hace. La socialité ha dejado claro que, aunque ya han pasado más de seis años desde su fallecimiento, el marqués sigue muy presente, marcando la vida de sus hijos y siendo una fuente de inspiración constante.