Supervivientes | Olga Moreno, atendida por el médico tras la prueba de líder

Qué hambre están pasando los concursantes de esta edición de ‘Supervivientes’, tanta que la comida está siendo las recompensas de casi todos los juegos de recompensa. Este jueves no iba a ser menos y la victoria ha ido de la mano de un cuenco de lentejas que han disfrutado Omar, Lara, Gianmarco y Carlos Alba.

Aunque se esperaba que Melyssa regresara con sus compañeros el pasado martes, lo cierto es que la recuperación de la joven ha sido de un día más y no ha sido hasta este jueves cuando Jorge Javier le ha dicho que ya puede volver a unirse al resto del grupo. “Me encuentro mucho mejor, con ganas de volver y darlo todo”, ha dicho al presentador. Y así era, el equipo médico que le ha dado el alta y ya puede volver a la playa. Mientras se trasladaba, sus compañeros han llegado a la Palapa para comenzar la parte más intensa de la gala, donde la han recibido con mucha alegría.



Las pruebas del pasado martes, en la que Lara debía estar ‘ciega’, Valeria ‘muda’ y Omar y Alejandro unidos, no han salido como se esperaban y es que ninguno lo ha cumplido a rajatabla. La responsabilidad ha recaído en los hombros de Tom, que tenía que vigilarlos a todos ellos. Como castigo, el francés deberá levar las gafas de oscuridad durante el viernes y el sábado. Una decisión que no le ha gustado.

Un momento decisivo

La noche ha seguido avanzando hasta el punto de que las tres nominadas, Sylvia Pantoja, Lara y Valeria, se han puesto de pie para conocer el nombre de la salvada: de la expulsión, que finalmente ha sido la prima de Isabel Pantoja. El duelo ha quedado en manos de la argentina y la italiana, dos mujeres que no se aguantan y que durante las varias semanas de convivencia que llevan han protagonizado sonadas broncas.

De hecho, antes de conocer el destino de una de ellas se ha hecho un repaso de algunas de sus discusiones, en las que las voces, los malos gestos y las acusaciones estaban muy presentes. «Pido disculpas a la audiencia. Siento vergüenza, nunca en mi vida me ha pasado algo así», se ha disculpado Valeria, intentando rebajar el ambiente, intentando explicar el porqué de su forma de ser. Lara tampoco se ha callado: «ella dice que me va a demandar, lo único que he dicho es que se ha hecho caquita fuera». Olga Moreno también ha querido opinar, diciendo que si algo le ha dolido es que la italiana haya dicho de Lara que es «una mujer de mentira». Una acusación de la que la actriz se ha defendido asegurando que se explicó mal, de hecho es conocido que tiene problemas con el idioma.

Con el ambiente muy caldeado, ha llegado el momento de conocer el nombre de la expulsada. Fuera cual fuera el resultado, lo cierto es que las polémicas llegarían a su fin. La eliminada ha sido finalmente Valeria, una decisión que Lara ha celebrado entre gritos de alegría y abrazos con sus compañeros, mientras la italiana recogía sus bártulos y se despedía de los que habían sido sus compañeros de edición.

Como pasa con todos los expulsados del jueves, lo que no sabía Valeria era que no viajaba directamente a España si no que primero recalaría en ‘Isla Destierro’ para reencontrarse con Lola y Palito. Los ánimos en la isla están mucho mejor ahora que la sobrina de Miguel Bosé se ha reencontrado con su chico, Harry, con quien vivió una horas muy entrañables y románticas. Ahora que el británico ya está fuera de la isla, Valeria ocupa su lugar. Al menos hasta el próximo lunes, cuando se conocerá cual de las tres pone punto final a su historia en ‘Supervivientes’.

Las buenas noticias para Lara no terminaban ahí y es que a continuación Jorge Javier desvelaba que ¡todos son concursantes de pleno derecho! Se acaba la ‘era de los lacayos’ y las diferencias entre ellos. Por lo tanto, esta ha sido la primera vez que Lara y Sylvia se enfrentaban a una prueba de líder. ¿Conseguirían sobreponerse a sus compañeros?

Un nuevo líder a golpe de apnea

Un jueves más, la manera de conocer al nuevo líder ha sido mediante la prueba de apnea, una de las más duras. La primera en salir ha sido Sylvia y, el último, Omar, que se ha convertido en el líder. En esta ocasión ha sido mucho más difícil porque el agua estaba más fría de lo normal y también había corrientes.

Tras salir, Olga Moreno ha tenido que ser atendida por el médico al no encontrarse bien. De vuelta en la Palapa, Lara Álvarez ha desvelado que el médico le ha dado una medicación para el dolor de cabeza, pero aún así no se encontraba al 100 por cien.

De vuelta en Playa Destierro, Valeria se ha reencontrado con mucha emoción con las dos jóvenes, que también se han alegrado de verla.

Para terminar la noche, el turno de las nominaciones, que como es habitual ha sido muy reñido. Olga ha sido de las primeras en nominar y no ha podido evitar romper a llorar y es que se le ha mezclado todo. «Quiero mandar un beso muy grande a mi madre», decía la mujer de Antonio David Flores entre lágrimas, que reconocía que tenía el día malo. «Ha sido muy raro, pero ya estoy bien», ha dicho, tranquilizando a todo el mundo.

Finalmente, los cuatro que están en el punto de mira son Gianmarco, Alejandro Albalá, Sylvia Pantoja y Tom Brusse.