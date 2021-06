Supervivientes 2021 | Un abandono y una expulsión, ‘Supervivientes’ se queda sin dos de sus aventureros

Gala diferente la de este lunes y es que por el abandono por motivos médicos de Carlos los tele votos fueron suspendidos. Este lunes, Jordi le ha tenido que dar la noticia al chef, que aunque estaba separado del grupo, no sabía que tenía que regresar a España por su salud. Pero antes de hablar con el andaluz, sus compañeros han luchado con fiereza para el reto, en el que se han jugado un salmorejo. Tom, Alejandro y Melyssa han sido los afortunados que han terminado con la tripa llena esta noche.

Desde otro punto de la isla, Carlos recibía la mala noticia de que debía abandonar el programa por la grave lesión que sufre en la mano izquierda. «Después de realizar radiografías y ser evaluado por un traumatólogo, hemos tomado la drástica decisión de que tienes que abandonar el concurso», le ha dicho Jordi González desde España. «Me da mucha pena, pero la salud es lo primero, creo que he hecho un buen concurso», respondía el concursante muy apenado, sin poder contener las lágrimas.

Poco después, le mostraban algunas imágenes de sus compañeros, algunos de los cuales, como Melyssa, apuntaban a que su final ha sido fruto del karma y que los criticaba por la espalda. «Me saben mal estas acusaciones. Cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero creo que le he dado todo el corazón a mis compañeros». Antes de despedirse a hacer las maletas, su hermano le ha mandado ánimos desde plató: «Estoy super orgulloso de ti. Has sido un superviviente 10».

De regreso a la isla, los concursantes han mostrado los amuletos que han logrado durante estos días y que les han dado diferentes ‘habilidades’. Olga puede nominar directamente a un compañero, Lara ha obtenido una ventaja en el juego de líder y Melyssa robarle la recompensa a otro superviviente.

Pero la sorpresa llegaba cuando Lara Álvarez les mostraba un puesto lleno de tartas y coloridos cupcakes. Cada concursante debía elegir uno de estos pequeños pastelitos, que iba a unido a un número de recompensa o guinda, que le tenían que dar a uno de sus compañeros. No todos han tenido suerte, pero Gianmarco ha sido uno de los peor parados pues le ha tocado vivir en un corralito del que solo podrá salir para ir al baño hasta el próximo miércoles. Como era de esperar, no se lo ha tomado muy bien.



Tom, por su parte, solo puede comunicarse cantando y Olga ha ganado una enorme tarta que se podía llevar a la playa para comérsela tranquilamente. Eso sí, la ‘avaricia’ le ha hecho coger la más grande que ha resultado ser falsa. Omar es el nuevo encargado de cocinar todo lo que el grupo quiera comer en las próximas horas.

La nueva expulsada

En ‘Playa Destierro’, Lola, Palito y Sylvia Pantoja han vivido unos días muy tranquilos. Hasta este lunes, cuando ha llegado el momento de conocer el nombre de la expulsada definitiva. Como ya es casi una ‘tradición’, han sido las dos más jóvenes las que se han librado y la prima de Isabel Pantoja la que ha hecho las maletas para regresar a España.

«Claro, era evidente», ha dicho nada más conocer el resultado. Pero ha querido aprovechar para agradecerles estos días junto a ellas en los que lo ha pasado bien.