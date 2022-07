‘Supervivientes 2022’: la duda que ha preocupado a Anabel Pantoja al recibir una sorpresa especial

Anabel Pantoja no está atravesando su mejor momento en Honduras. En las últimas dos semanas, la influencer ha tenido que lidiar con la expulsión de sus dos pilares en el concurso: Yulen Pereira y Ana Luque. Un par de varapalos de los que ya se recompone en la que está siendo la recta final de Supervivientes 2022, y por los que el programa le ha querido preparar una sorpresa que no ha pasado desapercibida.

Era el pasado domingo, día 17, cuando la sobrina de Isabel Pantoja se convertía en protagonista de la gala al recibir un regalo en forma de persona. Han sido muchas las ocasiones en las que la ex de Omar Sánchez ha expresado públicamente su deseo de ver a algún ser querido, ya que están a punto de cumplirse tres meses desde que comenzó su andadura en los Cayos Cochinos y los sentimientos están a flor de piel. Lo que tal vez no podía llegar a imaginar era que sus deseos terminarían haciéndose realidad justo después de no haber podido disfrutar de la recompensa de una prueba.

En un primer momento, Anabel se reencontraba con su excompañera de concurso, Ana Luque, con quien se fundía en un caluroso abrazo con el que dejaba entrever lo mucho que la había echado en falta durante los últimos días. Pero lo cierto es que este tan solo era el inicio de una jornada llena de emociones en la que su amigo del alma, Juan, viajaba hasta Honduras. Al verle, la prima de Kiko Rivera no pudo evitar abalanzarse hasta sus brazos con la máxima emoción: “Ay, mi Juan, no me creo que estés aquí”, decía la colaboradora de Sálvame entre lágrimas, aprovechando además para preguntar al invitado sobre cómo había visto su paso por el concurso. Una cuestión a la que Juan respondió haciendo alusión a un mensaje que tanto él como los seres queridos de la concursante habían elaborado: “No puedes decir que tú ya tienes tu premio. Tu premio es concursar y llegar a la final”, sentenciaba, haciendo referencia a Yulen y aclarando que su amiga tiene que ir a por todas pese a haber encontrado ya el amor en las playas del Caribe. No obstante, Juan también le ha enviado un caluroso abrazo de parte de la progenitora de Anabel, y ha querido hacer hincapié en lo orgullosos que están de ella sus más allegados: “Te quieren mucho y te quieren ver en la final”.

Durante la conversación con su amigo, Pantoja hizo referencia a una persona. Esta no era otra que Kiko Rivera, sobre quien Anabel se cuestionaba si podría estar o no enfadado con ella: “Qué va a estar enfadado”, le decía Juan, quitando hierro al asunto para así evitar que su amiga se preocupara por cuestiones de fuera del concurso.

La visita de Juan terminaba con él, Ana Luque y Anabel tirándose en la arena para hacer la croqueta. Un gesto de lo más amistoso que ablandaba a la influencer, que le quiso dejar claro lo mucho que le quería antes de que volviera a España.