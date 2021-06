Supervivientes 2021 | Una picadura de araña amarga la semana a Omar y Gianmarco

Los días pesan cada vez más para los protagonistas de ‘Supervivientes’, quienes este martes han vuelto a conectar en directo con Carlos Sobera para disfrutar de un nuevo juego de recompensa en el que han puesto a prueba su equilibrio a cambio de unas sabrosas croquetas que han podido disfrutar finalmente todos. Sin duda, un gran premio que han disfrutado especialmente Gianmarco y Omar, que han sufrido una dolorosa picadura de araña que necesitó ser curada por el médico de una forma muy dolorosa. «Ayer para mí fue el día más duro aquí. Estoy mejor y no voy a tirar la toalla, voy a seguir luchando», ha dicho el italiano sin poder contener las lágrimas.

Gianmarco y Omar se retuercen de dolor tras una grave picadura 😱 #TierraDeNadie8 https://t.co/C3UcfOrHkO — Supervivientes (@Supervivientes) June 1, 2021

Con el estómago un poco más lleno, Lara y Sylvia, que ya son concursantes de derecho desde hace unos días, han recibido el gran ‘bautizo’, es decir, que se han lanzado desde el helicóptero. Una hazaña que han disfrutado todos los participantes de la edición 2021 -con excepción de Alexia Rivas- que han disfrutado a fondo. Sin miedo y muy decididas, se han lanzado al mar para nada después hasta la orilla, que han pisado por primera vez como concursantes de derecho.

Las emociones no han terminado ahí para la argentina y es que ha recibido la visita de su hermano, Sergio. Eso sí, el reencuentro no ha sido inmediato y es que el joven se encontraba encerrado en una jaula y, para salir, necesitaba la ayuda de los compañeros de su hermana, que debían comer platos bastante asquerosos para conseguir las llaves. Pese a sus más y sus menos, Sylvia Pantoja ha hecho de tripas corazón y se ha comido un ojo de vaca para ayudar a su amiga. «Ay, me va a dar fatiga esto», ha dicho la andaluza antes de ponerse manos a la obra, ahuyentando a Lara Álvarez, que no podía verlo. Un esfuerzo supino que ha sido bien recompensado con 5 llaves.

Carlos Alba ha sido el siguiente y su ánimo para ayudar a su compañera estaba tan alto como el de Sylvia y ha elegido el pato de sesos. «Carlos se come hasta la caca de los caracoles», decía la argentina tras conocer su elección y es que el chef no ha dejado ni un trocito en el plato, tal es el hambre que tiene. Gianmarco, ha apostado por un plato de una pinta un poco extraño que, pese a todo, no ha dudado en probar. «Está así, así…», ha dicho el italiano, para después apurar todo el plato. ¿Qué era? Solo la organización lo sabe, aunque la argentina, que lo ha probado, ha apostado por frijoles. Melyssa ha tenido el tino de coger oreja de cerdo, con pelos y todo, y Omar el plato de hamburguesa. Un gran sacrificio que seguro Lara Sajen ha agradecido muchísimo.

Gianmarco se salva de la expulsión

Un martes más, las duchas de ‘barro’ han arruinado los looks de tres de los nominados y es que solo el escogido por el público se ha librado de pringarse enterito. En esta ocasión, el afortunado ha sido Gianmarco que ha agradecido su suerte a su familia y sus seguidores, recuperando la sonrisa tras unos días muy duros.