La supervivencia del hijo de Carmen Borrego: de la cola del paro a la alfombra roja

Más allá de su sonada ruptura con Paola Olmedo, José María Almoguera está experimentando un gran cambio en su carrera profesional que hace unos años habría sido impensable. Hasta ahora siempre se había dedicado al mundo de la producción, por lo que su función principal estaba detrás de las cámaras, pese a la popularidad que posee la familia a la que pertenece. En su currículum aparecen numerosos proyectos televisivos en los que ha participado. No obstante, el pasado mes de junio, diferentes medios se hicieron eco de la desesperación del hijo de Carmen Borrego tras perder su empleo en Así es la vida, el programa que finalizó su emisión para dar paso a El diario de Jorge.

Su futuro laboral quedó completamente en el aire y, hasta ahora, no hay ninguna información que confirme que haya encontrado algún empleo en el sector audiovisual. Sin embargo, lejos de mantenerse quieto y en silencio, Almoguera se ha reinventado y ha comenzado a mostrar una faceta que hasta ahora nunca había sacado a la luz. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días, acudió por primera vez a un photocall. Lo hizo con motivo del estreno de la película Bitelchús, Bitelchús, acto en el que interactuó con la prensa con la mejor de sus sonrisas.

José María Almoguera en el estreno de la película ‘Bitelchus Bitelchus’. (Foto: Gtres)

Su asistencia al evento dejó sorprendidos a propios y extraños e incluso su madre confesó estar muy asombrada con el cambio de la actitud de su hijo en la esfera pública: «Me he quedado en shock. Me ha sorprendido que posara en un photocall sabiendo lo que pensaba antes. A mí me cuentan que esto es un favor que le han pedido, que igual me están engañando», decía desde el plató del programa Vamos a ver.

Pero esto no es todo. En medio de su supuesta búsqueda activa de empleo y su transformación frente a los medios, José María también ha concedido su primera entrevista en solitario a la revista Lecturas con el objetivo de contestar, punto por punto, las declaraciones que su ex pareja ofreció a Semana sobre su separación, además de explicar su propia versión acerca de la mala relación que mantiene con su progenitora. «Quiero que se me conozca, se me ha puesto como de muy malo y no lo soy. Pensaba que con mi silencio todo iba a acabar, pero no ha sido así», expresaba.

Entrevista de José María Almoguera para la revista Lecturas. (Foto: Mediaset)

Su última aparición pública

En las últimas horas, el nieto de María Teresa Campos ha dado un nuevo paso al frente, estabilizando de nuevo su presencia en la esfera pública. Y es que el que hasta ahora era el miembro más discreto del clan Campos ha acudido al desfile del diseñador Félix Ramiro, acontecido en el marco de la 80º edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Tal y cómo explicó, asistió para apoyar la labor del sastre en la industria de la moda y textil: «Me lo pidió como favor y aquí estoy. Somos muy buenos amigos, me hizo mi traje de novio», confesaba.

José María Almoguera en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, los reporteros encargados de cubrir el evento le preguntaron sobre su particular guerra con su madre, algo que respondió sin entrar en mayores detalles pero de una manera tajante: «No vengo a hablar de esto, pero no hay vuelta atrás. Estoy muy bien, de verdad. Soy plenamente consciente de que no hay vuelta atrás», concluía.