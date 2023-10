Han pasado ya más de tres décadas desde que Julia Roberts protagonizara una de las comedias románticas más famosas del mundo: Pretty Woman. Hoy 28 de octubre, la novia de América cumple 55 años, con una larga lista de reconocimientos, que la han consolidado como una de las actrices más valoradas de la industria. Su sonrisa, su bondad y sobre todo el amor con el que aborda cada papel, han conquistado a lo largo de los años el corazón de miles de personas. A pesar de ser conocida mundialmente, en LOOK hacemos un repaso por las curiosidades más desconocidas de ella.

1. Quería ser veterinaria

Julia Roberts nació en Georgia, Estados Unidos. Desde pequeña, la actriz manifestó su deseo de ser veterinaria, sin embargo, en la adolescencia esa vocación cambió y optó por estudiar la carrera de Periodismo. Durante esos años vivió numerosas aventuras y se trasladó hasta Nueva York junto a su hermana Lisa para probar suerte como modelo, pero no se fijaron en ella. Tras no conseguir subirse a una pasarela, la americana conoció su pasión por la interpretación gracias a su hermano, que presionó al director de la película en la que él participaba, para que contase con su hermana. Desde ese momento, Julia comenzó a dar sus primeros pasos en esta industria que tantas alegrías le ha dado.

Julia Robert en una película / Gtres

2. Novia Fugitiva

Hay veces que la realidad supera la ficción, Julia Roberts fue una novia fugitiva. Uno de los grandes amores de la actriz fue el actor Kiefer Sutherland. La pareja decidió casarse y organizó una boda a la que iban a asistir más de 600 invitados. A pesar de ello, tres días antes de celebrarse el enlace, la novia de América canceló el evento, por una presunta infidelidad de su prometido. Haciendo honor al título de la película que protagonizó, la intérprete se fugó a Irlanda con Jason Patric, amigo de Kiefer, a quien conoció en su fiesta de despedida.

Julia Robert en la calle / Gtres

3. Julia Roberts al principio no quiso rodar Pretty Woman

Cualquier estrella de Hollywood ha hecho una película que ha cambiado su vida y la de Julia Roberts fue sin lugar a dudas Pretty Woman. No fue un proyecto con el que la actriz se entusiasmó de primeras. «Hace muchísimos años hice una audición para una película llamada 3.000, que por si alguien no lo sabe, era el título del guion original de Pretty Woman», explicó la actriz a Variety. Una película cuyo final propuesto por parte de la producción era muy duro, motivo principal, por el que Roberts se opuso a realizar el papel: «No tenía ningún interés en estar en una película como esa», continuó diciendo. Sin embargo, cuando el director Gary Marshall se interesó por el proyecto y porque la americana fuese la protagonista, decidió darle un giro al guion inicial, «No solo me volvió a ofrecer la película, sino que habían cambiado también el guion hasta convertirlo en algo que realmente entraba en mi zona de confort», aseguró la intérprete.

Julia Roberts en la entrega de unos premios / Gtres

4. Tanto Julia como su hermano fueron tartamudos de pequeño

Durante sus primeros años de niñez, Julia Roberts y su hermano sufrieron un trastorno en el habla, según confirmó la American charity Stuttering Foundation of America. «Yo tenía el peor tartamudeo del mundo y por eso leí mucho y trabajé mucho en ello», declaró la actriz sobre su afección. Un ‘hándicap’ en su niñez que no supuso un impedimento a la hora de convertirse en una estrella de Hollywood.

5. Su momento desconexión: tejer

La actriz ha encontrado su hobby durante las horas vacías de los rodajes. A Julia Roberts le encanta tejer, de hecho, durante el rodaje de la película La novia de mi mejor amigo, la americana enseñó a hacer punto a su compañera de reparto y amiga Cameron Díaz.

Julia Roberts en un photocall / Gtres

6. Su aparición esporádica en Friends + su romance con Matt Perry

En el mayor momento de apogeo de su carrera profesional, Julia Roberts estuvo presente en la serie Friends. Concretamente, fue en la última parte de la segunda temporada cuando la actriz apareció interpretando a Susie Moss, o también conocida como Susie. Una compañera de primaria de Chandler Bing, que se convirtió en una exitosa maquilladora y que se reencontró con él durante el rodaje de una de sus películas. Cabe recordar que Julia y MatthewPerry estuvieron saliendo, al mismo tiempo que rodaban juntos la serie estadounidense. Esta información, durante esos años tan solo era un rumor, pero el actor lo confirmó cuando presentó sus memorias.