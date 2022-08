Stradivarius desafía a Zara y se atreve con el vestido periódico más ‘trendy’ de Carrie Bradshaw

Con el paso del tiempo, hay algunos diseños textiles pertenecientes a éxitos cinematográficos que no pasan de moda. Este es el caso del icónico vestido con estampado de periódico de Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York. Una reliquia por la que Inditex se ha puesto manos a la obra a la hora de crear clones idílicos de cara al verano, y, aunque Zara fue la firma pionera en sacar a la luz esta prenda, ahora ha sido Stradivarius la que la ha cogido el testigo al publicar una bastante similar.

El diseño en el que se inspiran cada vez más marcas de Amancio Ortega no es otro que el vestido con estampado de papel de periódico que John Galliano creó para Dior y en el que Carrie Bradshaw se envolvió para llevar a cabo una de sus escenas más memoradas de la emblemática serie estadounidense. En cuestión de horas, la prenda se convirtió en un must have en todos los rincones del planeta, aprovechando Zara el tirón y la buena acogida popular que estaba teniendo para, durante el pasado mes de febrero, versionar esta prenda de manera mini, sin espalda abierta y sin volante abajo. Una opción que, aunque no era exactamente igual que la original, consiguió viralizarse y agotarse en tiempo récord, siendo ahora unos afortunados todos aquellos que fueron veloces y pudieron hacerse con ella.

Sabiendo el éxito que tuvo este vestido, ahora Stradivarius ha querido hacer una versión a su estilo, aunque siguiendo más de cerca la línea original. En esta ocasión, la firma ha apostado por un diseño con tirantes, escote ligero y drapeado y largo midi. Una alternativa de lo más favorecedora que encaja a la perfección con el estilo que hubiera escogido Carrie Bradshaw en la ficción de HBO y que tan solo cuesta 19,99 euros, pudiendo combinarse con sandalias negras e incluso con zapatillas más sporty, dependiendo de cual sea tu estilo favorito. Además, también podrás utilizarlo cuando las temperaturas vayan bajando, haciendo uso de una típica sobrecamisa blanca, una chaqueta vaquera o de cuero o una blazer.

Pero esta no sería la única prenda que Inditex ha clonado a Carrie Bradshaw. Si eres seguidor de Sexo en Nueva York, probablemente recordarás la escena en la que Mr. Big le pedía matrimonio sin anillo, aunque con unos tacones azules de seda que se convirtieron en el reclamo de todos los seguidores de la serie. Pues, aunque lo cierto es que esos zapatos fueron diseñados por Manolo Blahnik, Zara los reinventó en una versión low cost mucho más asequible para todos los públicos. Los tacones en cuestión también tenían la punta triangular, joyas brillantes en forma redonda y cintas azules rodeando los tobillos para así seguir siendo fieles a las tendencias propias de la fecha. Por si fuera poco, también había otras alternativas con tacón más alto, otro más bajo e incluso planos en colores rosa, negro, verde, y cómo no, el azul eléctrico.