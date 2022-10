Sonsoles Ónega y su íntima relación con esta persona de la Familia Real

Ha llegado el gran día. Mañana, 24 de octubre, Sonsoles Ónega se estrenará en Antena3 tras haber dicho adiós para siempre a la cadena de Fuencarral. A partir de las 19:00 horas, Y ahora Sonsoles dará voz a la actualidad desde el más puro entretenimiento, contando para ello con una lista de colaboradores que arroparán a la presentadora en su nueva aventura televisiva. Entre los que formarán parte de este proyecto se encuentran rostros tan conocidos de la crónica social como Mar Flores, Carmen Lomana, Tamara Gorro o el sacerdote Padre Damián. Un proyecto de lo más prometedor en el que Atresmedia peleará por hacerse un hueco en la franja de la tarde frente a Telecinco.

Y fue precisamente en Telecinco donde Sonsoles Ónega se lanzó al estrellato, aunque realmente su andadura profesional comenzó en CNN+, donde conoció a una de sus mejores amigas vinculada con la realeza con la que, actualmente, mantiene una estrecha complicidad. Fue a finales de los 90 cuando Letizia y Sonsoles coincidieron en los informativos de este canal de televisión y, aunque sus vidas tomaron diferentes caminos, ambas supieron adaptarse a la perfección a las nuevas circunstancias. “Nada ha cambiado en todos estos años”, confesó la periodista a Lecturas, pues en 2003 Letizia abandonó su profesión al comprometerse con el entonces príncipe de Asturias.

Tal ha sido siempre su amistad que, incluso, Sonsoles fue uno de los testigos de la boda entre Letizia y Felipe, un enlace real que tuvo lugar el 22 de mayo de 2004 en la catedral de la Almudena de Madrid. Del mismo modo, los Reyes fueron testigos de su la boda de la presentadora con Carlos Pardo en julio de 2008 en Santiago de Compostela.

Y es que, aunque su amistad sigue su curso en la más estricta intimidad, lo cierto es que ambas han dejado ver en alguna que otra ocasión que su complicidad sigue intacta. Sin ir más lejos, el año pasado, tras ver un vídeo en el que se mostraba que la monarca estaba muy bien valorada entre los españoles, la comunicadora no puedo evitar mostrar su alegría: “Hombre pues ya era hora. No digo más”. Pero no fue la única vez que Ónega alabó públicamente a su amiga, pues en un encuentro que tuvo lugar en septiembre de 2021, la periodista quiso elogiar el papel institucional de Letizia: “Creo que tenemos una grandísima mujer como Reina y yo estoy muy orgullosa de ella. Todos sus actos son impecables y ejemplares”.

Asimismo, en 2016, también se dejaron ver en un acto público derrochando sintonía. Por aquel entonces, Sus Majestades recibieron en el Palacio de la Zarzuela a la junta directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid, donde quedó patente que Letizia y Sonsoles, pase el tiempo que pase, mantienen intacta su amistad. De hecho, ella era la elegida para presentar el especial por el 50 cumpleaños de la Reina en Telecinco antes de anunciar su marcha de la cadena de Fuencarral. Un reportaje biográfico en el que se repasó la trayectoria personal y profesional de la mujer de Felipe VI y que, finalmente, no pudo ser presentado por su amiga tras tomar la decisión de comenzar una nueva andadura profesional lejos de la cadena que la vio crecer como periodista.