Sofía Cristo no puede más y quiere abandonar ‘Secret Story’

Solo ha hecho falta una semana para que estalle la guerra en la casa de ‘Secret Story’ y Sofía Cristo está implicada. La hija de Bárbara Rey se ha convertido en la gran protagonista de la segunda semana de convivencia después de que en la anterior lo fuera Edmundo Arrocet. El hecho de contar su fatídica vivencia siendo víctima de abusos sexuales ha hecho girar todos los focos hacia ella.

No obstante, la polémica surge ahora a raíz de las quejas de otros dos concursantes. Miguel Frigenti y Cristina Porta han denunciado que el resto de los participantes les marginan. La segunda tildó de «falsas» a Rábago, Cristo y Fiama. Los dos recibieron varios puntos para ser nominados, entre ellos los de Sofía. Después de discutir con su compañera Isabel Rábago, el colaborador de ‘Sálvame’ buscó el acercamiento con la ex de Nagore Robles, muy amiga de la periodista.

Frigenti estaba muy dolido por haber recibido tantas nominaciones y así se lo transmitió a la joven: «Hoy estoy hecho una p… mierda porque me ha pasado una cosa que no puedo contar. Contigo yo mañana parto de cero, si te parece bien, pero si no te apetece, yo lo respeto…». Pero Sofía Cristo se mostraba inflexible: «Depende porque si sigues echando pullas como la de ‘yo soy un hombre de palabra’ y luego acabas echando mierdas… En ese caso, conmigo no vas a contar para nada».

Esta conversación fue el detonante para que Sofía estallase: «Me quiero ir, no estoy para estas cosas, no quiero estar aquí», le comentaba a Luis Rollán y Fiama. Su queja venía porque no quiere ser partícipe de problemas o broncas que no la incumben, y aseguraba que ella no necesitaba este concurso porque tenía una feliz vida fuera. Sus dos compañeros intentaron consolarla pero esas imágenes no pudieron verse por televisión. La hija de Ángel Cristo tenía clara su decisión de abandonar el concurso pero parece que la dirección de ‘Secret Story’ ha conseguido templar sus ánimos.

Sea como fuere, es un hecho que Sofía Cristo está viviendo un momento delicado. Ver a su madre absolutamente hundida con su confesión la puso todavía más nerviosa. Primero habló de la dura infancia que tuvo: «Mis recuerdos empiezan a los 5 años. Recuerdo tener siempre muchísimo miedo por los malos tratos… Yo tenía buena relación con mi padre, pero recuerdo ver malos trato en una casa porque siempre pensábamos que la iba a matar. Para mí es una liberación que se separen».

Lo más duro fue escuchar que un miembro muy cercano a la familia se sobrepasó con ella, agrediéndola sexualmente: «Estamos viviendo con mi madre en la casa. Un día, una persona, no puedo decir quién ni lo voy a decir nunca, con 5 años sufro abusos sexuales de esa persona. Pero no sabía qua era eso hasta que fui creciendo. Nunca fui consciente de si eso me ha podido afectar hasta que he sido más mayor. Nunca se lo conté a mi madre ni a mi hermano, porque es una persona muy allegada a nosotros».