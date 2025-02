La sinceridad de Laura Escanes que puede enfadar a Anabel Pantoja sobre su caída en redes sociales

Laura Escanes está viviendo uno de sus mejores momentos. La influencer ha recuperado la ilusión en el amor de la mano de Joan Verdú, al mismo tiempo que su faceta profesional continúa cosechando éxitos, habiendo recibido recientemente la nominación a un Ondas por su podcast Entre el cielo y las nubes. No obstante, no todas sus compañeras de profesión tienen la suerte de estar disfrutando de una etapa plena en sus vidas. Sin ir más lejos, Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, están siendo investigados por un presunto delito de malos tratos a su hija, algo que ha posicionado a la sobrina de la tonadillera en el centro de la polémica, poniendo en peligro su labor como creadora de contenido.

Santiago de Mollinedo, CEO de Personality Media, explicó en exclusiva para LOOK que Anabel estaría sufriendo una decadencia en sus redes sociales debido al escándalo mediático que la rodeaba, ya que aseguraba que su perfil «ya no resultaba tan atractivo para los anunciantes porque a estos no les gusta un entorno de ruido» para promocionar sus productos. Pronunciándose al respecto, Laura Escanes ha querido dar su opinión durante su última aparición pública, sacando a relucir su faceta más sincera.

Laura Escanes en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La catalana ha señalado que considera que la vida personal y la laboral van «muy de la mano» en el mundo influencer: «Yo creo que es una línea que quieras o no está bastante junta. Al final, al menos en mi caso, yo aparezco en redes contando mi vida. Entonces, si luego solo quiero contar cosas profesionales, no estaría encajando tampoco con la audiencia. Y a lo mejor la gente tampoco me seguiría tanto porque faltaría esa parte», expresaba.

«En los momentos personales buenos, todo fluye mejor, incluso lo profesional. Entonces supongo que es normal también, que vayas encontrando el espacio donde te sientas cómoda y donde las marcas decidan hasta dónde entrar», añadía, dejando claro que entendía que hubiera marcas que hayan frenado sus contratos con Anabel Pantoja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

A pesar de su forma de entender el negocio del mundo digital, cabe destacar que, desde que comenzó la pesadilla de Anabel Pantoja con su hija Alma, el pasado 10 de enero, Laura ha sido uno de los rostros conocidos que no ha dudado en expresar su apoyo públicamente a la mencionada. De hecho, durante algunos de los actos públicos a los que ha acudido en estas semanas, ha expresado que se alegra mucho de que el estado de la pequeña haya ido a mejor, entendiendo cómo están sufriendo sus progenitores.