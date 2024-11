SIBO, la enfermedad que ataca a numerosos influencers

En los últimos años, los problemas intestinales han adquirido un protagonismo creciente en las consultas médicas, convirtiéndose en una de las razones más comunes por las cuales las personas buscan atención sanitaria. Entre las diversas afecciones que afectan al sistema digestivo, una de las más relevantes y que ha despertado un interés particular es el SIBO, un trastorno conocido técnicamente como Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado. Este diagnóstico no solo ha ganado visibilidad debido a su incidencia, sino también por su impacto significativo en la calidad de vida de quienes lo sufren, siendo responsable de una amplia variedad de síntomas que a menudo resultan difíciles de diagnosticar y tratar adecuadamente.

En medio de la creciente visibilidad que ha adquirido esta enfermedad, son muchos los rostros conocidos que han decidido dar un paso al frente para compartir que padecen SIBO, así como las estrategias y medicamentos que utilizan para combatir sus diferentes dolencias.

Adara Molinero

Tras su paso por Supervivientes, Adara Molinero confesó que padecía SIBO, según sus últimos diagnósticos médicos. «Hay dos tipos de SIBO. El mío es SIBO de metano. En un principio pensé en tratarlo de forma natural, pero luego, pensándolo mucho, decidí empezar a tomar el antibiótico. Los primeros días han sido durísimos, me pasaba todo el día con el estómago revuelto y con ganas de vomitar. Muy mal», contaba a través de sus redes sociales.

Los especialistas aseguran que las pautas dietéticas son muy importantes en los tratamientos contra el SIBO y la ganadora de Gran Hermano VIP 7 ha asegurado que, aunque le costó mucho acostumbrarse a ellas, ha notado una gran mejoría. «Hay que quitar muchísimos alimentos. Es una dieta sacrificada, pero merece la pena para curarse. Cuando termine el antibiótico, voy a seguir con la dieta y con la nutricionista, obviamente, porque es la que más me ha ayudado y me ha salvado», explicaba.

Selena Gómez

Selena Gómez ha sido objeto de crítica en los últimos meses por su llamativo cambio físico. Al ver que los comentarios no cesaban, la actriz dio un paso al frente y reveló que padecía SIBO en el intestino delgado. «No me importa no parecer un dibujo con figura de ‘palitos’. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia. No, no soy una víctima. Soy simplemente humana», decía a través de un video de TikTok.

Cabe recordar que, además de esta enfermedad, la protagonista de Los magos de Waverly Place también lucha contra un trastorno de bipolaridad y contra el lupus.

Marta Pombo

El caso de Marta Pombo es distinto al de las dos mencionadas. La creadora de contenido comentó que le habían detectado SIBO pero «no tanto». Y es que solo tenía dos bacterias que «tenían que matar». «Son tres semanas de dieta, que normalmente son como tres meses», decía sobre el tratamiento que iba a seguir. Así mismo, también contaba que, además de la dieta, tenía que tomar «pastillas específicas» las cuales, durante su embarazo gemelar tuvo que dejar de tomar. Es por ello que, a día de hoy, no sabe si sigue teniendo esta enfermedad o si, por el contrario, continúa teniéndola.

Natalia Osona

Natalia Osona, una de las influencers más reconocidas de nuestro país también padece SIBO. A través de las redes sociales, siempre ha compartido su experiencia porque considera que así puede ayudar a mucha gente que tenga los síntomas de esta enfermedad. De hecho, ha llegado a reunir a especialistas y expertos para hablar e informar del tratamiento que más se aconseja para cada caso: «El SIBO es algo que está a la orden del día. Mucha gente lo sufre y no lo sabe», decía.

Marta Castro

Marta Castro sufría fuertes dolores en el estómago desde su infancia y no ha sido hasta que se ha viralizado la importancia del SIBO cuando ha podido detectar que padece dicha enfermedad. El médico me ha dicho que es una cosa que está súper de moda y yo le he dicho que llevo sintiéndome así desde que iba al colegio», comenzaba a decir.

«Tengo que tomar el antibiótico durante ocho días y me ha dicho el médico que se lleva muchísimo mejor que el Helicobacter. Es un antibiótico que actúa solamente sobre el intestino y después de esto es muy importante ir al nutricionista», revelaba.