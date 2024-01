El impresionante cambio físico de Selena Gómez que ha servido para mandar un mensaje importante

La actriz y cantante Selena Gómez lleva entreteniendo al público desde 2002. Solo tenía diez años cuando se hizo conocida y gracias a su talento su nombre suena con fuerza en todo el mundo. Por eso ha llamado tanto la atención las palabras que ha pronunciado tras comprobar su cambio físico: “Estoy orgullosa”. El pasado martes 23 de enero compartió unas imágenes que demuestran cómo ha evolucionado su físico desde que decidió dedicarse a la industria de la interpretación.

“Hoy me he dado cuenta de que nunca volveré a verme así”, empezaba diciendo en sus historias de Instagram. En esta misma publicación ha añadido una imagen suya fechada en 2013 en la que aparece con un bañador estampado mientras celebra su 21 cumpleaños. La siguiente foto que ha compartido también es suya, pero esta vez con 31 años. Es decir, justo una década después. Las palabras que ha escrito son muy importantes.

Selena disfruta de una reputación brillante, tiene mucha influencia y sus comentarios siempre se convierten en tendencia. Por eso es tan importante lo que ha hecho: dar normalidad a su transformación, a pesar de las críticas que ha recibido. Como toda estrella que se precie, la artista tiene a sus espaldas un ejército de detractores muy numeroso, por eso se ha enfrentado a ataques de todo tipo.

Selena Gómez antes y después / Instagram

Sin embargo, Gómez se siente completa y no ha dudado en compartir esta reflexión con el público. “No soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy. A veces me olvido de que está bien ser yo”.

Selena Gómez da visibilidad a la positividad corporal

Selena Gómez es propietaria de una marca de maquillaje llamada Rare Beauty. Su trayectoria está muy vinculada al mundo de la moda, por eso pone tanto empeño en tomar ciertas decisiones. En los últimos días ha analizado su cambio físico, pero no es la primera vez que da visibilidad a la positividad corporal.

En febrero de 2023 hizo frente a todos aquellos que le intenta hacer daño por cuestiones relacionadas con su cuerpo. Aprovechó la influencia que tiene en las redes sociales para lanzar un mensaje importante. Solo en TikTok, la plataforma que usó para dar respuesta a sus detractores, cuenta con 59 millones de fans. Lo primero que hizo fue dar explicaciones: “Tiendo a retener líquidos y eso pasa muy a menudo”.

Selena Gómez en un evento / GTRES

Más adelante se puso como ejemplo y animó a todos aquellos que estaban en su situación a no sentirse avergonzados. Puso encima de la mesa un discurso muy importante que va en la misma línea que las palabras que ha pronunciado al comprobar su cambio.

“Solo quería animar a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza por lo que esté pasando, que nadie sabe la verdadera historia. Quiero que la gente sepa que es preciosa y maravillosa. Sí, tenemos días en los que nos sentimos mal, pero prefiero estar sana y cuidarme, y mis medicamentos son importantes y creo que me ayudan. Así que, bueno, no soy una modelo y nunca lo seré”, declaró ante su ejército de seguidores.

El problema de salud que ha cambiado su cuerpo

Hay una razón que explica la transformación de Selena Gómez. Los médicos le diagnosticaron Lupus y en 2017 tuvo que someterse a un trasplante de riñón. Todo esto terminó afectando a su cuerpo, pero a ella era lo que menos le importaba. “Ya no tengo el tipo de una adolescente”, declaró después de protagonizar la primera sesión de fotos tras la operación.

Selena Gómez sonriendo / GTRES

Sin embargo, empezó a ser objeto de todo tipo de comentarios, pues todo esto sucedió con un hecho fundamental en su vida: su ruptura con Justin Bieber. “Me acababan de romper el corazón”, declaró en la revista Fast Company, donde también aprovechó para reconocer que no se sentía cómoda cuando analizaban su cuerpo al detalle.

Ahora ha sido ella la que ha tomado las riendas y, sin miedo a nada, ha comprobado cómo ha evolucionado su aspecto desde que dejó atrás la adolescencia.