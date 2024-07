Contra todo pronóstico, Adara Molinero fue la primera expulsada de Supervivientes All Stars, el programa de Telecinco en el que estrellas que ya triunfaron en sus respectivas ediciones de Supervivientes, regresaron a la isla para sobrevivir en condiciones adversas. No obstante, la televisiva se ha emergido como una de las figuras más destacadas de este reality. La ex concursante de Gran Hermano volvió a Honduras después de haber obtenido el segundo lugar en la edición de 2023, si bien su permanencia en la isla fue tan breve como intensa.

Adara tuvo que ser evacuada de la isla debido a una fuerte reacción alérgica que le dejó el rostro completamente inflamado. Pero este no sería el único problema de salud que habría sido un hándicap en el reality para la madrileña. Adara padece diástasis abdominal, según ha desvelado ella misma a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más ochocientos mil seguidores. A raíz de su embarazo, la influencer desarrolló esta dolencia, que se caracteriza por ser una alteración de la pared abdominal que se produce cuando los músculos rectos del abdomen se separan a nivel de la línea alba, la línea media del cuerpo, lo que deja la zona central de la pared abdominal más debilitada. «En Supervivientes el año pasado tenía SIBO, pero también tenía y tengo diástasis abdominal porque soy mamá», ha explicado Adara.

Sobre la otra enfermedad que Adara ha mencionado, conocida como sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, cabe destacar que se produce cuando hay un aumento anormal de toda la población bacteriana en el intestino delgado, en particular de los tipos de bacterias que no se encuentran comúnmente en esa parte del tubo digestivo. Esta afección, en propias palabras de los expertos, a veces se llama síndrome del asa ciega y, en general, ralentiza el paso de alimentos y desechos en el tubo digestivo. Como consecuencia, se producen diarreas y una perdida de peso o malnutrición, lo cual habría afectado de más a la joven en su paso por Honduras.

Adara Molinero, muy enamorada

Al margen de lo anterior, Adara Molinero también ha presumido en su perfil en la ya citada red social que su relación con Álex Ghita va viento en popa. Tanto, que la influencer ha desvelado que la pareja ya tendría un viaje planeado con sus respectivos hijos -él es padre de una niña-, para este invierno. «Quería contaros, porque estamos superilusionados porque hemos preparado un viaje para los niños. Esoy feliz», ha expresado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ADARA MOLINERO (@adara_molinero)

Aunque Adara ha reconocido que ella siempre ha sido «partidaria de llevar a los niños muy pequeñitos de viaje por el tema de las horas que se tarda en llegar a los sitios y las palizas que te pegas en los viajes», ahora cree que su hijo Martín, que ya tiene cinco años, tiene «la edad adecuada» para la escapada que planea. Han pasado siete meses desde que Adara Molinero y Álex Ghita confirmaran su relación con su primera foto juntos.