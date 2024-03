Sharon Stone cumple 66 años buscando el amor en ‘Tinder’

Sharon Stone es una actriz, productora y exmodelo estadounidense nacida el 10 de marzo de 1958 en Meadville, Pensilvania. Aunque la edad es solo un número, acaba de cumplir 66 años en un buen momento personal. Es una de las grandes referentes de la moda y la bella a nivel internacional, y presume de una larga carrera profesional plagada de éxitos.

Alcanzó la fama internacional gracias a su papel en la película de 1992 Instinto Básico. A lo largo de su exitosa carrera en Hollywood, Stone ha participado en diversas películas, incluyendo Desafío Total (1990), Casino (1995), por la cual recibió una nominación al Premio de la Academia, y El Poder del Talento (1998).

Además de su carrera en el cine, Sharon ha estado involucrada en diversas actividades humanitarias y filantrópicas, especialmente en el ámbito de la investigación y prevención del VIH/SIDA.

Durante su entrevista, además de compartir sus deseos de encontrar a su media naranja, Sharon ha explicado que no solo está buscando sexo, ya que para eso «no es necesario que vayas a Tinder”. Lo que quiere es alguna conexión especial . En sus declaraciones cuenta que ha tenido alguna que otra experiencia complicada con “un adicto a la heroína que claramente llevaba unas 20.000 inyecciones después de la foto que me envió”.

La intérprete ha empezado un nuevo año con un objetivo: el de encontrar el amor , y ha decidido descargarse la aplicación Tinder para ver si encuentra al hombre de su vida. Lo contaba The Times, durante una entrevista que da buena cuenta de cómo se siente en este momento vital de su vida. El uso de este tipo de páginas para ligar no es nuevo para ella, cuenta que hace unos años ya lo intentó, pero le cerraron la cuenta porque pensaban que era falsa y alguien estaba haciéndose pasar por ella.

El secreto de su eterna belleza

Sharon ha hablado en entrevistas sobre algunos aspectos generales de su enfoque hacia el cuidado de la piel y la salud en general. Ha mencionado la importancia mantenerla hidratada. Tiene una rutina regular, que incluye limpieza, hidratación y protección solar. Según reveló la en una entrevista para Allure en 2019, usa una crema que le aconsejó su madre. ¿La marca? Avon, y en concreto ella usa la Rich Moisture que puedes conseguir en Amazon.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sharon Stone (@sharonstone)

¿Y su mítico corte y color de pelo cómo los cuida? Pues según dijo a Harper’s Bazaar, se lava el pelo una o dos veces a la semana como mucho y va cambiando de productos para el cabello cada cierto tiempo.

La actriz también ha destacado la importancia de llevar un estilo de vida saludable. Esto incluye una dieta equilibrada, ejercicio regular y descanso adecuado, todos los cuales contribuyen a la salud y la apariencia juvenil. Otros de sus mantras es mantener una actitud positiva ante la vida. De hecho, siempre ha hablado sobre de enfrentar la vida con una actitud optimista.

Adiós a los pinchazos en la cara

La intérprete sido bastante abierta sobre el tema de los procedimientos estéticos y ha admitido haber recurrido a algunos de ellos. Sin embargo, también ha enfatizado la importancia de la naturalidad y la aceptación personal.

En entrevistas, Stone ha hablado sobre haber probado tratamientos como el bótox en el pasado. Además, en su libro autobiográfico The Beauty of Living Twice, publicado en 2021, compartió detalles sobre un procedimiento de estiramiento de cuello que no salió como esperaba, causando complicaciones de salud significativas.