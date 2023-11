Sergio Dalma y su nefasta experiencia tras inyectarse botox: “Parecía Carmen de Mairena”

Anoche, El Hormiguero daba el pistoletazo de salida a una nueva semana con un invitado muy especial: Sergio Dalma. El artista acudió al plató de las hormigas más famosas de la televisión para promocionar su nuevo álbum Sonríe porque estás en la foto. En él, es la primera vez en toda su trayectoria que ha decidido mezclar diferentes pop ochenteros con su característica voz. No obstante, durante la entrevista, el tema principal no fueron solo estas innovadoras canciones. Y es que más allá de hablar de su nuevo proyecto musical, Sergio confesó, delante de miles de telespectadores, una nefasta experiencia que no ha pasado desapercibida para nadie.

El intérprete de Bailar pegados aseguraba que su vida personal estaba llena de surrealistas anécdotas y, abriéndose en canal en riguroso directo, narró una de las que vivió de la mano del bótox. Sergio decidió inyectarse dicho producto para cuidarse y verse bien pero su sorpresa fue cuando vio el resultado frente al espejo al cabo de los días: «Me pusieron de todo y a los dos días parecía Carmen de Mairena», señalaba entre risas. «Yo creo que a un tío cuando va a un sitio de estos le venden todo. A mí me lo colocan siempre todo. Píllate esta crema, que esto va bien. Y dije ‘bueno, pues sí me voy a pinchar un poquito’ porque tengo arrugas», contaba.

Continuó explicando que, como resultado, llegó a tener el ojo cerrado y la cara hinchada por la gran cantidad de bótox que le pusieron, algo que le costó eliminar de su rostro: «¿Sabes la sensación de cuando te levantas por la mañana como hinchado? No se me iba la hinchazón», comentaba. Finalmente, el artista consiguió abrir el ojo pero, como señalaba él mismo minutos antes, el hinchazón le perduró un tiempo más, algo que le provocó tener un grave problema a la hora de personarse en los diferentes compromisos profesionales que tenía agendados para esas fechas, entre los que destacaba la presentación de un nuevo disco.

Sergio Dalma en ‘El Hormiguero’/ Gtres

Aunque el bótox no fuera una grata experiencia, Sergio ha confesado que le gusta cuidarse y que por eso se ha sometido a diferentes tratamientos que ayudan a mejorar la apariencia y la salud. De hecho, al mismo tiempo que reconocía que con el bótox no obtuvo el resultado esperado, existe otro procedimiento con el que está muy contento: «Una cosa que sí recomiendo es que te saquen sangre, luego la remueven y te vuelven a pincha toda la cara, como un colador. Eso sí te da brillo, te rejuvenece», afirmaba.

Por su parte, Pablo Motos también quiso revelar su propia experiencia con los retoques, la cual fue algo similar a la de Sergio Dalma: «A mí me dejaron chino. Fue horrible. Fuimos a un sitio y entonces mi mujer dice ‘pero bótox no’. Voy al día siguiente y digo ‘ponme eso que me ha dicho mujer que no’, recordaba. «No me iba la cara», concluía, añadiendo que a su mujer le costó reconocerlo.