Fue el pasado día 5 cuando se conoció que Sergio Rico (29) había abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde llevaba varias semanas ingresado; evidenciando así que su situación era cada vez mejor. «Estamos muy contentos, la verdad es que sí», eran las palabras de su mujer, Alba Silva, visiblemente emocionada, a las puertas del centro médico, quien detalló además que el ex del Sevilla estaba «evolucionando a pasos agigantados». «Sergio le ha puesto mucho ímpetu y mucha fuerza y es, como digo siempre, un campeón», añadió.

Sergio Rico y su esposa en Sevilla / Gtres

En este sentido, la periodista e influencer reveló que «evidentemente le contamos información del exterior, pero ahora mismo no es su principal preocupación», puesto que el gran objetivo de todos es que el guardameta se recupere.

Sea como fuere, lo cierto es que ahora ha sido el propio futbolista quien ha reaparecido en su perfil de Instagram, donde reúne a cerca de quinientos mil seguidores, con un mensaje más esperanzador si cabe para con su estado de salud. «Quería agradecer a todas y cada una de las personas que han mostrado y mandado su cariño en estos días complicados. Sigo trabajando en mi recuperación, que cada día va mejor. Me siento muy afortunado, una vez más, gracias a todos y espero poder veros pronto», ha escrito junto a un emoticono en forma de corazón y otro con el brazo que muestra el bíceps en señal de fuerza.

Historia de Instagram de Sergio Rico / Instagram

Sergio Rico tuvo un accidente con un caballo en la romería de El Rocío, en Huelva, el pasado 28 de mayo. Los profesionales sanitarios presentes en el lugar decidieron, después de una primera y rápida evaluación al deportista, trasladarlo en helicóptero al hospital Virgen del Rocío de Sevilla, ya que parecía una situación grave. Allí ha permanecido ingresado desde entonces tras ser diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico por el que llegó incluso a estar sedado, en coma inducido, durante más de veinte días.

Por el momento, las circunstancias en que se produjo el incidente no se han aclarado y son muy confusas. De hecho, hace escasos días el programa El Larguero de Cadena Ser se hizo con el atestado policial completo, de 64 páginas, que rezaría que «al no haber testigos directos aquella tarde, no se puede afirmar que Sergio Rico estuviere montando a caballo en el momento del accidente». Cobraría así más sentido la versión de los hechos que apunta a que accidente se produjo debito al fuerte sonido de un camión de basura que pasaba por allí y que asustó a unos bueyes. Tanto, que arrollaron a Rico al suelo «provocándole varias contusiones y otros daños».

Sergio Rico en Las Rozas / Gtres

«No había muchos testigos, entonces no sabemos exactamente muy bien qué ha pasado. Yo tampoco estaba delante, me pilló dormida y bueno, estamos nosotros también a la espera de ver el atestado para ver si se sabe algo más, pero no hemos podido concretar mucho más», afirmó la mujer el portero, Alba Silva cuando los medios de comunicación se hicieron eco del ingreso del deportista.