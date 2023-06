Después de varias semanas en estado muy grave, poco a poco parece que el estado de salud de Sergio Rico va mejorando. Aunque el deportista continúa ingresado y en situación complicada, una semana después de salir del coma, el portero empieza a dar algunas señales de recuperación y, según ha trascendido, ya reconoce a sus seres queridos e incluso es capaz de comunicarse con ellos. Sin duda, una feliz noticia para el entorno de Sergio Rico, que ha vivido con angustia las últimas semanas, tras el accidente del portero mientras se encontraba en El Rocío.

Alba Silva y Sergio Rico juntos en Sevilla. / Gtres

A pesar de que Sergio Rico continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, parece que el deportista podría pasar a planta próximamente. «Nos llama por nuestro nombre y todo. Él sabe perfectamente quienes somos todos lo que entramos y la memoria genial», ha comentado su mujer, Alba Silva, que ha estado en todo momento a su lado y muy pendiente de su evolución. Tanto ella como todo el entorno del deportista confían en que Sergio Rico pueda pasar pronto a planta. «Yo espero que lo pasen a planta lo más pronto posible, pero ellos tienen que estar seguros y todavía no lo han decidido. Así que cuando lo decidan, confiamos en ellos», ha comentado Alba.

Aunque sin duda son buenas noticias, parece que el deportista no es del todo consciente de todo lo que le ha ocurrido. «Creo que no lo sabe, pero todavía no podemos saberlo, porque no puede hablar», ha explicado su mujer, que solo desea que su marido se recupere del todo lo antes posible. Y es que las últimas semanas han sido un auténtico calvario para la familia.

Fue el pasado 28 de mayo cuando Sergio Rico sufrió un accidente que le ha mantenido ingresado en Sevilla en Cuidados Intensivos. El guardamenta del PSG se encontraba disfrutando de unos días de descanso en El Rocío, cuando se cayó de un caballo y se golpeó la cabeza. Tuvo que ser trasladado de manera urgente a la capital andaluza, donde han estado muy pendientes de su evolución. A pesar de que en un primer momento se temía por su vida y llegó a estar bastante tiempo sedado, parece que, poco a poco, su situación se va normalizando y es probable que pronto pueda ser trasladado a planta.

Sergio Rico y Alba Silva en su boda en Sevilla el pasado año. / Gtres

Sin duda, noticias muy esperanzadoras que hacen pensar que el deportista español está cada vez más cerca de la recuperación, tras unas semanas en las que se ha temido por su vida y por las secuelas que podría haberle dejado la fatal caída que sufrió mientras se encontraba en España, en una de las citas más destacadas de la agenda de nuestro país.