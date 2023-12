Quedan tan solo unos días para el inicio de la Navidad. Con motivo de estas festividades la decoración navideña inunda los hogares. Quien también ha querido mimetizar su casa con esta época tan especial del año ha sido la familia formada por Sergio Ramos y Pilar Rubio. Detalle que ha llamado la atención, ya que en las últimas semanas los rumores de crisis han girado en torno a la pareja. Sin embargo, con el vídeo que han compartido en sus respectivas redes sociales han acallado todo tipo de habladurías.

En él aparecen decorando el árbol de Navidad junto a sus hijos con quienes forman el equipo perfecto. «No hay Navidad sin árbol. Una tradición que disfrutamos por igual los grandes y los pequeños», han escrito en el clip. Habían pasado varias semanas desde que la presentadora y el futbolista no se dejaban ver juntos, pero con este movimiento significativo desmienten un posible distanciamiento entre ellos. Además, en esta breve pieza audiovisual se puede ver la gran complicidad que tienen mientras disfrutan de una agradable jornada en familia.

Los usuarios comentan

Ante este paso al frente de Sergio Ramos y Pilar Rubio han sido varios los internautas que han querido comentar la publicación. «Callando bocas», «Me encanta verles juntitos familia de guapos. Les queremos», «Me encanta verles así de unidos y con los niños. Callando bocas. Muy original el árbol. Les queremos», han sido solo algunos de los escritos que se han podido leer en la Red.



Esta publicación navideña se ha producido después de que Rubio yRamos llevaran un tiempo sin coincidir en compromisos públicos. Reseñable fue la ausencia de Pilar Rubio en los Premios Latin Grammy que celebraron su XXIV edición en Sevilla. Cita a la que acudió el jugador con su hermana Miriam. Por otro lado, Pilar recientemente, regresaba a la ciudad hispalense visiblemente cansada de los rumores que se estaban vertiendo sobre su relación. Sin ir más lejos, ella misma aseguró en El Hormiguero que no iba a desmentir habladurías. «Estamos bien, como siempre, no puedo decir otra cosa. Tú imagínate, con lo que trabajamos en este programa, que este señor (Jorge Salvador) y este señor (Pablo Motos) me tienen todo el día ensayando y trabajando, no tengo tiempo para estar desmintiendo chorradas».

La última publicación familiar

La última vez que Pilar Rubio compartió una imagen familiar fue hace prácticamente un mes, concretamente fue el 16 de noviembre cuando la presentadora hizo pública una instantánea con motivo del cumpleaños de su pequeño Marco. Lo mismo ocurrió con el caso del deportista. Ahora, parece que con este nuevo post familiar zanjan cualquier tipo de rumor de crisis entre ellos.

Una declaración de amor

El 21 de agosto, Pilar Rubio quiso compartir con sus seguidores una romántica publicación en la que se deshizo en halagos hacia su marido. «11 años desde que empezamos este maravilloso camino juntos y toda la vida por delante para seguir disfrutando», comenzó diciendo.

«Gracias por elegir darme la mano todos los días, por formar juntos esta maravillosa familia y por hacer de cada momento algo único. Te quiero. R’n’R», finalizó.