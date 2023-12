Sergio Ramos da el cante por Navidad: su nueva canción

Sergio Ramos es un personaje que trasciende más allá de su profesión. Al margen del terreno de juego, el futbolista copa diariamente titulares de la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras, ya sea por su matrimonio de más de una década con Pilar Rubio, su colección de arte o su faceta como cantante. Porque sí, como lo leen, al de Camas también le van, y no se le dan nada mal, de hecho, los micrófonos.

Prueba de ello es, sin ir más lejos, su presencia en la vigésimo cuarta edición de los Latin Grammy, la versión latina de los Premios Grammy otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación que reconocen la excelencia artística y técnica de la música grabada y producciones musicales cantadas en español, portugués o en lenguas, dialectos o expresiones idiomáticas reconocidas en Iberoamérica que, por primera vez, se celebraron en nuestro país hace ahora un mes; así como su nueva colaboración musical con los miembros de su grupo favorito, Los Yakis: David, Moisés y Yaki.

Sergio Ramos en los Premios Latin Grammy en Sevilla / Gtres

Ha sido hace escasas horas cuando Sergio Ramos ha compartido con sus más de sesenta y dos millones de seguidores en Instagram, un fragmento de la canción que le ha permitido, nuevamente, demostrar sus aptitudes como cantante. Se trata del nuevo tema del ya citado grupo, No me contradigas, que verá la luz el próximo viernes 22 de diciembre. «¡La familia es lo primero! Este 22 de diciembre os invitados al estreno de No me contradigas, nuestro regalo para celebrar estas navidades y para despedir este 2023 con alegría y ritmo, y un mensaje conciliador y de unión. Ya podéis pre guardar la canción en la bio de Los Yakis y ser de los primeros en escucharla el día del estreno ¡Nos vemos el 22 de diciembre!», han escrito futbolista y formación musical.

Fue a comienzos de este 2023 cuando Yaki, el líder la banda flamenca que entonces se encontraba preparando su álbum Sin Yakis no hay fiesta, anunció su intención de grabar un tema con el jugador del Sevilla Fútbol Club, «Con Sergio estuvimos hablando y surgió la idea…Y ya tenemos el tema para que lo cante. Solo falta quedar para grabarlo y estamos viendo cuando podemos cuadrar una cita. Pero ya está todo listo, todo genial, todo acordado. Todo comenzó a través de Instagram. Él empezó a subir nuestras canciones, a etiquetarnos y comenzamos a hablar por mensaje…Hasta que nos llamó para una fiesta suya, estuvimos con él y así empezamos una amistad. Ramos canta mejor que muchísimos cantantes que están ‘pegaos’», comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Yakis (@losyakisoficial)

Su pasión por la música

No me contradigas no es, ni mucho menos, la primera canción interpretada por Sergio Ramos que se le conoce al futbolista; pues su trayectoria musical se remonta a 2018, cuando grabó una canción junto a Demarco Flamenco llamada Otra estrella en tu corazón, y La Roja baila de la mano de Niña Pastori y Nadir Al-Khayat, más conocido por su nombre artístico RedOne. Ésta última, cabe recordar, se convirtió en el himno oficial de la Selección Española de fútbol para el Mundial de Rusia cuya participación se vio marcada por la polémica días antes de su inicio en la competición, cuando su entrenador Julen Lopetegui fue despedido por la Real Federación Española de Fútbol acusado de negociar a sus espaldas con el Real Madrid, equipo que había confirmado que el míster sería su entrenador para la temporada 2018-19.