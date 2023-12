Sergio Ramos siempre le ha dado a su familia el papel protagonista que le corresponde a sus logros. Sin su aliento no habría llegado a ser uno de los mejores futbolistas españoles de los últimos tiempos. Mucho se ha hablado siempre sobre Pilar Rubio y los hijos que han tenido, pero detrás del defensa también están otros seres queridos que lo apoyan en los momentos clave de su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio Ramos (@sergioramos)

Una gran representación de ellos inmortalizaron una instantánea hace unos días con motivo de un importante cumpleaños, el de Paqui, la madre de Ramos. Y es que Sergio ha sido una persona educada al calor de la familia. En la imagen también aparecían sus hermanos, Mirian y René.

Los padres de Sergio Ramos

En su Camas natal se le sigue conociendo como «el hijo de la Paqui». Las costumbres de pueblo no se pierden, aunque haya sido todo un campeón del mundo y el capitán del Real Madrid y de la selección española de fútbol.

El jugador del Sevilla FC siempre se ha rendido hacia la figura de su madre con bellas palabras: «Pocas cosas me llenan de más orgullo que ser ‘el hijo de la Paqui’. Porque, mamá, a tu familia nos llena de orgullo tu amor, tu bondad, tu alegría y todas esas cualidades que nos han ayudado a ser mejores cada día de nuestras vidas. Tienes duende y nosotros somos afortunados de disfrutarlo a tu lado», escribía recientemente.

Sergio Ramos junto a sus padres, José María Ramos y Paqui García en una imagen de archivo./Gtres

De sus padres, Sergio Ramos ha heredado la pasión por el Sevilla:» Me emociona hablar de él. Al final hemos sido sevillistas de cuna. El último recuerdo de mi abuelo es muy feo, yéndose de aquí (del Sánchez-Pizjuán) y viendo cómo la gente pitaba a su nieto. Obviamente, a la hora de tomar una decisión lo tuve en cuenta. No nos lo merecemos. Ni como familia, ni como afición, que también nos ha perjudicado y sancionado. Cuando llega un punto así, recibes muchas ofertas. No me gusta hablar. Pero teníamos oportunidad de seguir en París. Lejos de mi casa, de Sevilla y de Madrid. Uno reflexiona y ve cómo pasan los años», comentó el futbolista.

En cuanto a su padre, Sergio lo llama cariñosamente ‘El Barbas’. Se dedica al mundo inmobiliario y comparte con su hijo su pasión por el fútbol y la tauromaquia. De hecho, es habitual verlos juntos acudir a corridas en La Maestranza o en Las Ventas.

René, algo más que un hermano

Con luz propia brilla también la figura de René Ramos. Se trata de la mano derecha de Sergio Ramos ya que ha ejercido como su representante desde el comienzo de su carrera, hace veinte años. René fundó una agencia de representación de jugadores llamada RR Soccer Management Agency, que tiene una de sus sedes en Sevilla. Siempre han estado muy unidos.

Sergio y René Ramos/Gtres

La menos mediática de la familia es su otra hermana, Mirian. Sin embargo, su marido, Carlos Muela, es vital en los negocios del central sevillano ya que lidera la yeguada SR4.

Más allá de padres y hermanos, tampoco hay que olvidar su ‘otra’ familia, la que formó hace más de una década con Pilar Rubio. Juntos han tenido cuatro hijos: Sergio, de 9 años, Marco, de 8, Alejandro, de 5, y Máximo Adriano, de 3.