Las festividades navideñas están a la vuelta de la esquina, un momento perfecto para expresar aprecio y amor a esos hombres especiales. Elegir el regalo ideal para tu novio, padre o hermano puede ser todo un desafío, ya que cada uno tiene gustos únicos y personalidades distintas. Pero no te preocupes, ¡aquí estamos para ayudarte! Desde regalos clásicos que combinan funcionalidad y estilo hasta opciones creativas que despiertan su pasión por los hobbies, en LOOK hemos hecho la lista ideal con 10 regalos, que te podemos asegurar que no van a descambiar.

Cámara analógica de Polaroid

Cámara Polaroid/Cortesía

Si es una persona amante de la tecnología, considera regalarle los últimos gadgets: desde dispositivos inteligentes para el hogar hasta auriculares de última generación que mejoren su experiencia auditiva en cualquier situación. Uno de los dispositivos imprescindibles en cualquier familia es una cámara de fotos, pero hay veces que esto supone una carga extra de equipare. Es por ello, que Polaroid cuenta con la cámara analógica más pequeña del mundo: portátil, fácil de llevar y estupenda para regalar estos meses. Sin duda, la elección perfecta para esa persona que se encarga de capturar los mejores momentos y que no deja de crear allá donde va. Está disponible en negro, blanco y rojo. Su precio es de 99,99 euros.

Set de cuchillos de Amazon

Set de cuchillos de Amazon/Cortesía

Un set de accesorios o utensilios de cocina de alta calidad puede ser el regalo ideal si disfruta preparando exquisitas comidas. Opciones como cuchillos de chef profesionales o una suscripción a un servicio de cajas con ingredientes gourmet podrían ser muy apreciados. Cuesta 39,99 euros.

Una mochila amarilla de Fjallraven

Mochila amarilla de Fjallraven/ Cortesía

Si es un aventurero nato, ¿qué te parece obsequiarle una mochila resistente para sus travesías para usar en cada momento emocionante de sus viajes? Además, una membresía a una plataforma de actividades al aire libre podría inspirarlo a explorar nuevos horizontes y descubrir aventuras aún más emocionantes. Cualquier modelo de la marca Fjallraven es ideal, pero nuestra favorita es el modelo KÅNKEN en color amarillo. Cuesta 99,95 euros.

Una colonia exclusiva

Perfume Boemia/ Cortesía

Boemia, la cautivadora creación de perfumes de Granado, logra capturar magistralmente la esencia del vibrante barrio de Lapa. Esta misteriosa fragancia oriental rinde homenaje al distintivo estilo de vida bohemio que caracteriza a la zona, sumergiendo a quienes la experimentan en un mundo de notas cálidas y sensuales. Disponible en Palanquin Madrid desde 49,95 euros.

Un pantalón de chándal para toda la vida

Pantalones de Diadora/ Gtres

Si hablamos de prendas básicas, un pantalón de estilo jogger en color gris es uno de esos que sienta bien a todo el mundo porque se lleva con camiseta y deportivas para un look informal. Este diseño de Diadora, con ajustable en cintura, es además súper asequible para regalar este año. Cuesta 65 euros.

Unos airPods de Apple

Airpods de Apple/ Cortesía

Algo que siempre viene bien son unos auriculares. Si estás buscando algo más personalizado, considera regalarle unos de Apple grabados con un mensaje significativo o una fecha especial. Cuestan 149,00 euros. O también puedes considerar los los auriculares AZ60M2 de Panasonic, que hacen de la experiencia auditiva una fantasía, ya que cuentan con la función de cancelación de ruido, además de la conexión multipunto con hasta 3 dispositivos. Cuestan 229,99 euros.

Una gorra de Scotta

Gorra de Scotta/ Gtres

Una gorra, unos guantes o un tarjetero, son algunos de esos complementos para acertar con el regalo navideño. Accesorios súper versátiles que les vendrán fenomenal para reponer los que ya tienen y así lucir un aspecto mucho más cuidado. Cuesta 29,90 euros.

Set de limpieza facial de Glowfilter

Set de cuidado facial de Glowfilter/ Cortesía

Para aquellos hombres que valoran el tiempo para relajarse, un set de productos de cuidado personal de lujo podría ser una elección acertada. Desde lociones aromáticas hasta kits de afeitado de alta gama, estos regalos les brindarán momentos de indulgencia y cuidado propio. Esta combinación de Glowfilter es ideal para relajarse en aquellos momentos post-estrés. Cuesta 38 euros.

Una camiseta diferente

Camiseta de MWM / Cortesía

Las camisetas básicas siempre son un acierto pero, ¿por qué no apostar por un diseño diferente e innovador? Descubre prendas más originales como esta camiseta de la firma urbana Mod Wave Movement. Cuesta 84,50 euros.

Unas deportivas

Zapatillas de Mustang/ Cortesía

Algo que se va a poner cada día son unos zapatos. Es por ello, que puedes optar por uno de esos modelos que nunca pasa de moda para que puedan llevarlo sin cansarse de él. El diseño de Mustang es ideal porque tiene ese toque juvenil y moderno que combina fenomenal con looks más urbanos e incluso con otros un poco más formales, como para llevar los viernes a la oficina. Cuesta 49,95 euros.