Sergio Ramos y Pilar Rubio viven en una nube. Su aclimatación a París va viento en popa y dentro de ese proceso han vivido uno de los días más felices del año. Y es que el pequeño Máximo Adriano ha cumplido su primer añito de vida. Hace 365 días que el benjamín de la familia vino al mundo para completar una familia idílica que ahora vive una nueva aventura con su marcha de España.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Ramos (@sergioramos)

Sus orgullosos padres han querido dedicarle unas bonitas palabras en sus redes sociales. El primero en hacerlo era el futbolista, que colgaba una imagen dando un beso a su hijo, acompañado de un bonito texto: «Cuando llegaste, hace ya un año, llenaste nuestras vidas de felicidad y amor. Tenemos mucha suerte de tenerte, de sentirte, de enseñarte, de disfrutarte, de aprender contigo. Feliz primer año de vida, #Adriano. Te queremos con locura, hijo. Happy birthday, Adriano. We love you to pieces. ❤️💜❤️ @pilarrubio_oficial #SergioJr #Marco #Alejandro ❤️💜❤️». Una de las reacciones más destacadas ha sido la de la hermana de Sergio, Mirian, que ha comentado con un «Me lo como😍😍😍».

Ha sido la manera que ha encontrado el andaluz de sentirse cerca de su hijo en su primer año de vida puesto que sus compromisos profesionales le han impedido estar junto a él. Quien sí ha soplado las velas junto al pequeño y el resto de sus hermanitos ha sido Pilar Rubio. La presentadora ha compartido en sus redes sociales este entrañable momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial)

«¡Feliz cumpleaños, mi bebé! #máximoadriano. Te echamos de menos, papá @sergioramos ❤️», ha escrito en referencia a la ausencia de su marido. Cabe destacar que una de las felicitaciones más destacadas a Máximo Adriano la ha hecho Vania Millán, la excuñada de Pilar. Nuria Roca es otra de las que ha dejado su sello.

Antes de soplar las velas, Pilar colgaba una foto en primer plano de su último hijo en la que se le aprecian los rasgos rubios y los ojos de color azul. Una bonita instantánea que acompañó de unas preciosas líneas dedicadas al pequeño: «Hoy cumple un año nuestro bebé, #máximoadriano 😍. Es imposible describir con palabras la sensación de tenerte en los brazos, de verte reír y disfrutar. Gracias por todo lo que nos das, somos los padres más afortunados del mundo. Siempre contigo, mi amor. Te amamos ❤️FAMILY❤️ @sergioramos #sergiojr #marco #alex #máximoadriano».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial)

De este modo, el matrimonio formado por Sergio Ramos y Pilar Rubio demuestran una vez más su unión pese a que la distancia les separe. Hay que recordar que la colaboradora de televisión seguirá viajando frecuentemente a Madrid para cumplir con sus compromisos profesionales. En lo que al defensa se refiere, estos días se machaca para ponerse a punto de cara al arranque de temporada con el PSG, su nuevo equipo y con el que todavía no ha podido debutar.