Casi 15 años después y con 143 partidos a sus espaldas, Sergio Busquets ha anunciado que se retira de la Selección Española. Sus primeros pasitos en el mundo del fútbol fueron de la mano del Unión de Fútbol Barberá, hasta que entró en el fútbol base del F.C. Barcelona en 2005. Sin embargo, su debut al frente de la Primera División fue tres años más tarde ante el Racing de Santander, comenzando así una carrera estelar que hoy ha puesto su punto final.

Así lo ha anunciado él mismo en sus redes sociales, con un mensaje de despedida de lo más emotivo acompañado de un vídeo repasando su trayectoria profesional en el campo que le ha visto crecer. “Quisiera agradecer a todas las personas que me han acompañado en este largo camino. Desde Vicente del Bosque que me dio la oportunidad de empezar, a Luis Enrique por hacerme disfrutar hasta el último segundo. También agradecer la confianza de Julen Lopetegui, Fernando Hierro o Robert Moreno, así como, a todos sus staffs. Y cómo no a todos y cada uno de mis compañeros, con los que he luchado por intentar llevar a la selección donde se merecía, con más o con menos éxito pero siempre dándolo todo y con el mayor de los orgullos”, ha escrito, dando un espacio también a sus seguidores y, como no podía ser de otra manera, a su familia.

Además, ha finalizado su retirada de la Selección Española dejando claro que, todos estos años, ha llevado con orgullo la camiseta de su país. “Ha sido un honor representar a mi país y llevarlo a lo más alto, ser campeón del Mundo y de Europa, ser Capitán y disputar tantos partidos, con mayor o menor éxito pero siempre dándolo todo y aportando mi granito de arena para que todo fuera lo mejor posible y que todos sintieron lo importantes que son, ayudando a todos y luchando por un mismo objetivo, con experiencias únicas, inolvidables y históricas”.

Pero, ¿quién es Sergio Busquets más allá del fútbol? La pasión por el deporte la lleva en los genes, pues es hijo del ex portero del equipo catalán, Carlos Busquets, y sobrino del ex futbolista Juan Burgos. Además, su hermano Aitor también ha desarrollado su carrera en equipos amateurs. Sin embargo, además de jugador del Barcelona, el centrocampista es también padre de familia. Corría 2014 cuando Sergio conoció a la madre de sus hijos, Elena Galera, con quien comenzó una historia de amor que dura hasta día de hoy.

Pese a que un principio reinó la hermeticidad en su relación, lo cierto es que poco a poco fueron fardando cada vez más de su amor en el universo 2.0. Dos años después de conocerse, la pareja puso el broche de oro a su romance con el nacimiento de su primogénito, Enzo, afianzándose más su amor con la llegada del segundo de la familia, Livi. Antes de conocer al futbolista, Elena trabajaba en un hospital como enfermera, sin esperarse que el amor le cambiaría por completo la vida. Ahora, la pareja lleva una vida cerca de los medios de comunicación y se han convertido ya en uno de los rostros más aclamados de la red, donde no dudan en alardear de su buena sintonía y su complicidad.