La derrota de la Selección Española en el último partido frente a Marruecos en el Mundial de Qatar ha supuesto un duro golpe para el equipo español y ha puesto fin a la participación de ‘La Roja’ en el torneo. Una vuelta a casa que llega antes de lo que nos habría gustado y que se ha producido en el último minuto, tras un partido intenso en el que ha habido prórroga y que se ha decidido en la tanda de penaltis.

A pesar de la decepción que ha supuesto la derrota, desde la Casa de S.M. el Rey no han dudado en dedicar unas palabras de ánimo al equipo español. A través de la cuenta oficial de Twitter, los Reyes han mandado un mensaje a la Selección Española. «Aquí no acaba nada. Aquí, en este Mundial, empieza todo para una selección que tiene un gran camino por delante. A seguir adelante, a seguir compitiendo y a seguir luchando. Y los triunfos llegarán», han escrito a través de las redes sociales.

Aquí no acaba nada. Aquí, en este Mundial, empieza todo para una selección que tiene un gran camino por delante. A seguir adelante, a seguir compitiendo y a seguir luchando. Y los triunfos llegarán. @SEfutbol #Catar2022 #VamosEspaña — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) December 6, 2022

El pasado 24 de noviembre, el propio Felipe VI no dudó en viajar a Qatar para apoyar a la Selección Española en su debut en este Mundial. Un viaje que, por otra parte, no estuvo exento de polémica, ya que el torneo en sí ha estado marcado por la controversia. En el partido, se pudo ver al monarca -con traje y corbata roja como guiño al color de la equipación española- disfrutando del juego del equipo español, animado y contento por el resultado en este primer partido, en el que ‘La Roja’ derrotó a Costa Rica por siete goles a cero.

El Rey celebra con la Selección Española de Fútbol el resultado de su primer partido en la #CopaMundialFIFA #Catar2022. ➡️https://t.co/5NcS4KCRAt #VamosEspaña pic.twitter.com/ppzbACxJKa — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 23, 2022

Una vez terminado el encuentro, don Felipe bajó al vestuario para compartir unos minutos con los jugadores. De manera muy espontánea, el Rey felicitó al equipo y al seleccionador por el resultado del partido, y les dijo que siguieran haciendo así de bien. «No soy experto, pero no he visto fallo alguno («alguno sí», comentó a su lado Luis Enrique). Ha sido una auténtica gozada, un espectáculo. Empezar así da gusto, aunque queda mucho por delante, evidentemente», recalcó el monarca.

Además, le regalaron una camiseta con el número 9, la de Pablo Gavi, que fue el encargado de entregársela. Un detalle que fue objeto de muchos comentarios, ya que era una prenda un poco pequeña para la talla del Rey y se ha especulado con la posibilidad de que fuera un regalo para su hija la Princesa Leonor.

Aunque doña Letizia no acudió a Qatar por cuestiones de agenda -tenía otros actos programados en Barcelona para esa misma jornada-, la Reina no dudó en mandar su apoyo a la Selección en el debut en el Mundial y lo hizo apostando por un total look en color rojo.