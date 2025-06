El secreto de Alcaraz para celebrar Roland Garros: cena VIP, bengalas y un plato que habla

Hay tradiciones que no están escritas en los manuales del tenis, pero pesan más que un Grand Slam. Carlos Alcaraz lo tiene claro: si se gana Roland Garros, se cena en el Siena, el restaurante toscano más selecto de París, a dos pasos del Hotel Villa Marquis, su residencia habitual durante el torneo. No es una cena cualquiera. Es una especie de ritual, una ceremonia privada que mezcla pizza, champán, bengalas y firmas en platos que terminan colgados en la pared como trofeos cerámicos. Y Alcaraz ya es cliente VIP: segundo título en París, segunda celebración en el mismo lugar.

La noche del domingo 8 de junio, tras conquistar su segundo Roland Garros en una final épica contra Jannik Sinner, el murciano no se fue directo a descansar. Había que celebrar. Y lo hizo como manda el guion oficioso del campeón moderno: rodeado de familia, amigos, equipo técnico y una buena dosis de estilo. El Siena, íntimo y elegante, pero con alma de trattoria italiana, se volvió por segundo año consecutivo el escenario de su particular after-tenis.

Carlos Alcaraz en París. (Foto: Gtres)

La cena tuvo todos los ingredientes del espectáculo post-match: un menú personalizado que combinó platos de autor con clásicos italianos, brindis continuos con champán Laurent‑Perrier, música a medida, bengalas chispeando entre las mesas y la joya de la corona: el plato firmado por Alcaraz, que fue colgado junto al que dejó el año pasado. Porque aquí no sólo se gana en la pista, también se marca territorio en la pared. Según fuentes del entorno, el restaurante tiene una pared entera dedicada a campeones, desde estrellas del tenis hasta medallistas olímpicos. Cada uno deja su plato con firma, fecha y un pequeño mensaje.

Inaugurado en mayo de 2023, el Restaurante Siena no ha tardado en convertirse en uno de los templos predilectos de las celebridades que pasan por París. A medio camino entre trattoria sofisticada y club privado, este rincón toscano en pleno corazón del distrito 8º ha recibido a otras figuras del tenis como Novak Djokovic, que no esconde su devoción por la cocina italiana bien hecha. Pero los raquetazos no son los únicos que han rebotado en sus paredes; estrellas internacionales como Kylie y Kendall Jenner, Emma Watson, Julia Roberts o Camila Cabello también han disfrutado de su ambiente íntimo y su carta refinada.

El Siena se presenta como mucho más que un restaurante: brunch, cócteles y cenas en un entorno cuidado al milímetro, donde lo rústico se encuentra con el lujo. Su propuesta gastronómica se bebe directamente de la tradición italiana, con platos elaborados a partir de productos de temporada y proveedores de confianza. La experiencia arranca con una cuidada selección de antipasti como arancini, calamares fritos o el clásico vitello tonnato, para después desplegar una carta en la que brillan pastas, risottos, carnes, pescados y, cómo no, pizzas. Desde la Margherita más purista hasta versiones con trufa o berenjena. Para cerrar el festín, el establecimiento ofrece postres tan instagrameables como deliciosos. Ejemplo son el tiramisú casero, profiteroles al pistacho o unos llamativos churros con crema de avellana que han conquistado a más de un famoso.

Carlos Alcaraz, rumbo a Ibiza

La fiesta en el restaurante Siena no se alargó en exceso: Alcaraz tenía que madrugar. Tras cumplir con algunos compromisos personales en Madrid, el tenista ya ha puesto rumbo a Ibiza, mismo lugar donde celebró el año pasado su victoria en Roland Garros con una reunión privada junto a amigos cercanos. En esta ocasión, todo apunta a que repetirá la fórmula: unos días de descanso antes de competir en el ATP 500 de Queen’s, que se celebrará desde el próximo 16 al 22 de junio, donde parte como primer cabeza de serie.