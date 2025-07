Los hijos de Estefanía de Mónaco hablan como nunca de su madre: "Hizo siempre lo que quiso"

«Es hora de jubilarme. Me lo merezco». Con estas palabras, Estefanía de Mónaco anunciaba, hace tan sólo unas semanas, que dejaba a un lado sus obligaciones con el Principado. Así, a sus 60 años recién cumplidos, está a punto de comenzar una nueva vida alejada de los compromisos sociales y de la vida pública. Sin embargo, en medio de la expectación generada por esta inesperada decisión, sus tres hijos, Louis, Pauline y Camille, han concedido una entrevista conjunta en una conocida revista en la que han hablado como nunca sobre su madre, a quien consideran todo un referente en muchos aspectos.

«Tengo la suerte de tener mujeres icónicas en mi familia. Mi madre no solo fue un icono de los 80, sino que siempre hizo lo que quiso. Disponer de un ejemplo así influye en tu vida», comenzaba a decir Pauline, respaldada por sus dos hermanos, los cuales también destacan el compromiso que siempre ha mostrado su progenitora con el Principado.

Pauline se dedica al mundo de la moda y en 2018 creó Alter Designs, su propia firma. Pasó varios años viviendo en Nueva York, donde se dio cuenta de que había mucha gente que no conocía su país. «A duras penas saben siquiera que existe una familia principesca. Allí yo era Pauline, una estudiante que quería ser diseñadora, como la mayoría de mis amigas», recordaba en la entrevista

«Mi madre nos decía que es imposible tener la vida que tenemos, con todas sus ventajas, sin dar las gracias a nuestro abuelo, que lo dio todo para hacer de Mónaco lo que es hoy en día. Tenemos el deber de representar a la familia, tanto en suelo monegasco como a escala internacional», añadía Camille.

Camille tiene 27 años y acaba de crear una empresa que presta servicios de consultoría de comunicación a empresas. Es la más discreta de los tres hermanos, aunque lo cierto es que su físico nunca ha pasado desapercibido, ya que es muy similar al de su abuela, Grace Kelly, algo que la enorgullece. «Cuando me dijeron que me parecía a mi abuela, para mí, me parecía a mi yaya, no a una celebridad famosa internacionalmente. Es un gran cumplido y un honor parecerse a ella. Sigue siendo la mujer más bella del mundo», señalaba, al mismo tiempo que lamentaba no haber podido conocerla. «Por lo que nos cuentan, era una persona muy divertida, con ideas, que tenía carácter y que era muy admirable en todos los sentidos», comentaba.

Por su parte, Louis, el mayor de todos y el especialista en el sector inmobiliario, ha aprovechado la entrevista que ha concedido junto a sus hermanas en la edición francesa de Vanity Fair para hablar sobre cómo le gustaría desarrollar su faceta de padre con sus dos hijas, nacidas fruto de su matrimonio con Marie Chevallier. «Quiero ser un padre muy presente, entregado a la familia», señalaba.