Cari Lapique se enfrenta a su verano más difícil a pocas semanas de los dos aniversarios más duros

Cari Lapique afronta uno de los veranos más tristes y duros de su vida, casi un año después de haber perdido a dos de las personas más importantes de su vida: su marido, Carlos Goyanes, y su hija Caritina. Un golpe muy duro del que la familia todavía no se ha recuperado, aunque intentan sacar fuerzas de flaquezas. Así lo podemos en las imágenes exclusivas que trae la revista Semana, donde Lapique aparece veraneando en las Islas Baleares. Allí se ha refugiado junto a su hermana Myriam, uno de sus principales apoyos. Instantáneas donde se muestra muy pensativa, con semblante serio e incluso intentando contener las lágrimas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revista SEMANA (@semana_revista)

Y es que su vida se detenía en seco aquel 26 de agosto de 2024, cuando perdía a su hija Caritina con apenas 46 años de una forma tan inesperada. Desde entonces, ya nada a vuelto a ser igual. «Si perder a su marido fue terrible, despedir a su hija la dejó destrozada. Solo el apoyo de su familia, de su hija Carla y de sus nietos la han ayudado a sacar fuerzas de donde no hay y seguir adelante», aseguran aquellos que la conocen. Este será el primer verano de Cari Lapique sin su marido y su hija, por lo que su dolor es inimaginable.

El verano más complicado de Cari Lapique

Justo por eso, ha decidido poner tierra de por medio y alejarse un tiempo. Y es que por primera vez en años, según afirman desde Semana, la socialité no tendría intención alguna de pisar Marbella. Un lugar que para ella ha quedado marcado con unos recuerdos demasiado dolorosos. «No está preparada y no sabe si volverá a estarlo algún día», apuntan fuentes cercanas. «Todavía no termina de creerse lo que le ha pasado». Y es que Cari «echa muchísimo de menos a su marido y a su hija», por lo que no termina de asimilar que los ha perdido para siempre y con apenas unos días de diferencia.

Cari y Myriam Lapique en un evento. (Foto: Gtres)

Las Navidades ya fueron muy duras, pero la llegada del verano y tan cerca del aniversario de su perdida, hacen que Lapique se encuentre realmente afectada. Por suerte, su hermana Myriam no ha dudado a la hora de abrirle las puertas de su casa, en la Bahía de Pollença (Mallorca), vivienda que compartió con su marido –Alfonso Cortina–, durante cuatro décadas. Una propiedad que cuenta con más de 2.800 metros cuadrados, situada en una enorme parcela y que se ha convertido en un refugio repleto de paz y tranquilidad para Lapique.

Cari Lapique durante el funeral de Carlos Goyanes en Marbella. (Foto: Gtres)

Además, la excelente ubicación les permite también realizar diversas actividades para distraerse. Por ejemplo, ambas hermanas se acercaron hasta Ibiza y salieron a navegar en un yate. Así, hemos podido ver a Cari relajada, disfrutando del sol y alejada del foco mediático, ya que es lo último que necesita. «Vive en una continua tristeza», comentan en la revista. «La pena y la angustia se han instalado en ella. Lleva consigo un dolor permanente que no se le va», detallan sobre su estado. «Hay veces que se queda ensimismada en sus cosas, con la mirada perdida pensando en su hija».