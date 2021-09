‘Secret Story’ | La sorpresa de Luis Rollán y un secreto en peligro

Es lunes y con él comienza una nueva cuenta atrás para los concursantes de Secret Story, que el próximo jueves serán uno menos. Miguel Frigenti, Luca Onestini y Sandra Pica son los nominados de esta semana y está en manos de la audiencia elegir el nombre del famoso que tendrá que salir de casa y, con ello, desvelar al mundo su secreto.

Pero a pesar de todo, la vida sigue y ella el tonteo entre Luca y Cristina. Si bien el italiano tenía aseguró que no tendría nada sexual en el reality, su relación con la periodista sigue avanzando hasta el punto que Onestini intentó abrirle la puerta a ella cuando estaba tomando una ducha, algo que vio en directo Sandra Pica y que compartió con sus sorprendidos compañeros.

Sandra: «Voy al baño y descubro a Luca entrando en la ducha con Cristina dentro en pelotas» #SecretUH4 pic.twitter.com/1PQRkeNjTL — Secret Story España (@SecretStory_es) September 27, 2021

Emmy descubre algo obvio

La alemanda también ha tenido su protagonismo después de descubrir algo que parecía obvio, que su gran amigo y apoyo Luis Rollán es gay. Un momento divertido que ha tenido lugar cuando ella le comentaba que le apetecía que entrara un chico guapo y soltero. «Y a mí», respondía el colaborador, a lo que la rubia anunciaba que entonces iba a pedir a la organización «un chico y una chica». Como es obvio, Rollán le ha indicado que el también quería un chico, lo que ha sorprendido mucho a Emmy, que no se lo terminaba de creer.

.🔁 si sigues con la misma cara con la que se ha quedado Luis Rollán 😂😂 #SecretUH4 pic.twitter.com/Oy2obCQXTA — Secret Story España (@SecretStory_es) September 27, 2021

«Se acaba enterar que soy gay, mira mi cara y dice: ah, ¿pero tú eres gay? No sé si llevamos 20 días o 15, pero esa mujer se acaba de enterar. Y dice que no se lo cree», contaba muy sorprendido en el confesionario. Y es que, según le dijo a su amiga, cree que no se dio cuenta antes porque «has estado muy centrada en Luca».

Un secreto, ¿en riesgo?

Los Gemeliers se enfrentado a Sandra Pica tras creer averiguar su secreto, que «en la infancia me llamaban bola de sebo con patas». Pero antes de confirmar sus sospechas y jugarse sus bolas, han tenido un careo los tres juntos, tras el cual los cantantes no han sacado mucho en claro y han preferido no jugarse sus bolas pese a que una de las pistas de Sandra era una báscula. «No le vamos a dar porque tenemos tres bolas y quizás nuestro objetivo es una persona que tenga más esferas. Aunque su pista es muy clara, por un esfera no nos la vamos a jugar», han sentenciado.

Sin duda, la parte más complicada no es la de descubrir los secretos del resto de compañeros sino la de la convivencia. Apenas llevan 20 días encerrados en la casa y las discusiones se han convertido en algo cotidiano. Los grupos están cada vez más marcados y algunos de ellos ya están pensando en estrategias para evitar las nominaciones y que sean otros los que tengan que decir adiós al concurso.