‘Secret Story’ | Los Gemeliers dejan de piedra a sus compañeros con su secreto

Dani y Jesús son conocidos desde hace varios años por su faceta de cantantes, pero a pesar de todo ello hay muchas cosas que no se saben de ello como ha quedado demostrado este jueves. Los Gemeliers han tenido que enfrentarse a Luca Onestini que estaba tan seguro de haber descubierto su secreto que no se ha dejado convencer por las palabras de los hermanos, que querían evitar por toda costa tener que darle la razón al italiano. Finalmente y pese a intentar persuadirle, no han tenido más remedio que reconocer que van a heredar un marquesado.

Finalmente no han tenido más remedio que confesar que es algo que descubrieron hace «bastante tiempo porque mi madre recibía una compensación económica y dejó de recibirla. Mi tía era huérfana, se perdieron los papeles, nadie reclamó y nuestros antepasados eran de Francia, pero el marquesado eran en Cádiz», han explicado. A día de hoy es un tema que está «en trámites» para conseguir que «el marquesado se quede con sus dueños».

Y aunque los Gemeliers han perdido su secreto, Luca no se podía haber puesto más contento y es que se ha hecho con un total de siete esferas, tres que ya estaban en su poder y cuatro que pertenecían a los hermanos. El italiano es, de momento, el que más posibilidades tiene de hacerse con el ansiado premio de 50.000 euros.

Una relación que avanza a grandes pasos

Ganar las esferas a los cantantes no es la única alegría que Onestini se ha llevado en los últimos días y es que su relación con Cristina Porta es cada vez más estrecha, sobre todo desde que se dieran un gran beso durante la prueba semanal. Solo han necesitado unos pocos días para forjar una amistad muy especial, tanto que apenas se separan y están siempre juntos, ya sea dentro o fuera de la casa.

Por suerte para ellos, la expulsa de la semana ha sido Fiama por lo que no se han tenido que despedir, pero lo cierto es que estaban preparado para ello: «He conocido a una personas especial, una chica leal, una amiga sincera y una compañera de viaje increíble y espero que pueda quedarse aquí conmigo y espero que puedas a ser feliz de verdad», decía el italiano antes del cara a cara. Ya habían dejado claro que lo que más les preocupaban era tener que decirse adiós, algo que no han tenido que hacer gracias al público. «No estoy preparado para tu ausencia», reconocía Luca, dejando claro que siente algo especial por la periodista. El qué está todavía por determinarse pues aún queda mucho concurso y, por lo tanto, mucha convivencia.