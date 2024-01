Sara Sálamo carga contra José Coronado por su opinión sobre las denuncias a Carlos Vermut

En uno de los momentos del año donde el séptimo arte es el claro protagonista por la multitud de galardones que se celebran, una nueva polémica ha vuelto a sacudir la industria del cine. Y es que el pasado viernes, tres mujeres denunciaban públicamente haber sido acosadas sexualmente por Carlos Vermut, un conocido director audiovisual. Como era de esperar, la noticia publicada por un conocido periódico del país no tardó en difundirse y, pese a que muchos compañeros de profesión se muestran reacios a pronunciarse al respecto, hay otros que se lanzan a opinar sobre lo ocurrido, como es el caso de José Coronado.

En medio de todo el revuelo generado, el actor de Entrevías cuestionó en la alfombra roja de los Premios Feroz el testimonio de las denunciantes: «Yo lo que pienso es que hay que denunciar. Lo que no vale es denunciar al año o a los dos años. Y hoy en día hay ya mecanismos, gracias a Dios, para defender a la mujer que antes no los había», sentenciaba. Sus palabras eran inmediatamente criticadas por muchos en las redes sociales, donde se han sumado incluso rostros conocidos del cine, como es el caso de Sara Sálamo, quien se ha mostrado completamente en contra de la opinión de su compañero.

«Que hay señores pidiendo que se denuncie en el minuto uno o sino prescribe, porque saben que la larga lista está a punto de salir a la luz… Ojalá nos quede una industria donde podamos trabajar tranquilas. Ojalá nos quede un mundo sin violencia sistemática hacia nosotras», escribía la tinerfeña en su perfil de la red social ‘X’.

Pese a que es un tema delicado, Sálamo no ha dudado en posicionarse contundentemente, aunque, lo cierto es que finalmente, ha terminado borrando el tuit por razones que se desconocen. No obstante, su postura frente al feminismo siempre ha estado más que clara en cada una de sus intervenciones públicas. Y aunque se haya arrepentido de su comentario en las redes, eliminando de su perfil sus propias palabras, lo que no ha hecho es quitar el me gusta de algunas opiniones por parte de otros internautas que mantienen la misma postura que ella ante las palabras de José Coronado.

Dice Coronado que «lo que no vale es denunciar al año o a los dos años». Las víctimas de violencia de género tardan de media 8 años en verbalizar su situación. Solo se denuncia un 8% de las agresiones sexuales. Es perfectamente válido denunciar cuando estés segura y preparada. https://t.co/lgB3RkucvA — Paula Quintana (@paulapquintana) January 27, 2024

«Dice Coronado que ‘lo que vale no es denunciar al año o a los dos años’. Las víctimas de violencia de género tardan de media ocho años en verbalizar su situación. Solo se denuncia un 8% de agresiones sexuales. Es perfectamente válido denunciar cuando estés segura y preparada», reza el tuit con el que ha interactuado la actriz.