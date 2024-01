Revuelo por la reacción de José Coronado a las acusaciones contra Carlos Vermut

José Coronado ha recibido un aluvión de críticas tras su respuesta al ser preguntado por Carlos Vermut. Las acusaciones de tres mujeres contra el director de cine han acaparado todos los titulares de la prensa estas últimas semanas. Durante los Premios Feroz, celebrados el pasado viernes, miles de periodistas han preguntado a sus compañeros de profesión respecto a lo ocurrido con Carlos. Sin embargo, una de las respuestas que ha dado lugar a una gran polémica ha sido la de José Coronado, quien ha hablado sin tapujos.

«En cualquier caso, yo lo que pienso es que hay que denunciar. Lo que no vale es denunciar al año a los dos años», ha comenzado diciendo el actor ante los micrófonos y respondiendo así a la polémica que ha salpicado directamente a la industria del cine. «Y hoy en día hay ya mecanismos, gracias a Dios, para defender a la mujer que antes no los había. Por lo tanto, hay que denunciar al segundo uno», ha continuado confesando José Coronado. “Sería mejor que no apareciesen estas noticias. Pero bueno, de ellas también se aprende y, por supuesto, apoyando a todo el que se sienta agredido y la que se sienta agredida, claro que sí», ha terminado expresando.

Además, el intérprete ha querido dar su opinión sobre cómo ha mejorado el cine para las mujeres. «Antes, las mujeres lo tenían más difícil, ahora en los últimos años se están dando pasos de gigantes y se está nivelando bastante. Las cosas van cambiando, gracias a dios. Hace 20 años, un tipo cumplía 40 45 años y estaba en la flor de la vida, y en una mujer empezaban a olvidarse, pero yo creo que se está equiparando», ha dicho Jose Coronado sobre la desigualdad que han tenido que vivir sus compañeras de profesión.

Tras estas palabras pronunciadas por el intérprete de Entrevías, cientos de personas han reaccionado en redes sociales, la mayoría mostrando su desacuerdo con el actor. La abogada penalista Carla Vall ha sido una de las primeras en responder: «El Código penal tiene una prescripción de 10 años, pero seguiremos el Código Coronado. Gracias, José», ha expresado. “Nos dice cuándo tenemos que denunciar, que muy mal si no lo hacemos en el minuto uno y que si hoy hay mecanismos es gracias a Dios y no al feminismo”, ha comentado otro usuario.

“Lo que hay que hacer es denunciar al instante y no al año o a los dos años”, y otras formas de quedar en ridículo y ser ofensivo en una alfombra roja. Lo de Coronado en los #Feroz2024 — Inma Escobar (@Inma_Escobar) January 27, 2024

“Una mujer denuncia una agresión sexual en una comisaría. Al día siguiente, un agente acude al domicilio de la mujer para ‘hablar de una orden de protección’. Y la viola. Y le condenan a una multa de 2.109€. Y ya. Que alguien le pase esto a José Coronado”, ha contestado otra internauta, mostrando su enfado con el actor. Las críticas han continuado aumentando en redes sociales, a pesar de que ya han transcurrido tres días desde que se celebró la alfombra roja de los Premios Feroz, en el Palacio de Vistalegre de Madrid.